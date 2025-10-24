Dans le communiqué Avis aux médias - Le ministre Fraser tiendra une conférence de presse sur des réformes ciblées visant à lutter contre le crime organisé et le vol d'automobile, diffusé le 23-Oct-2025 par Department of Justice Canada sur le fil de presse CNW, la compagnie avise que le nom de L'honorable Shafqat Ali, président du Conseil du Trésor, était absent de la liste à puces dans le deuxième paragraphe. La copie complète et corrigée suit :

Avis aux médias - Le ministre Fraser tiendra une conférence de presse sur des réformes ciblées visant à lutter contre le crime organisé et le vol d'automobile

OTTAWA, ON, le 23 oct. 2025 /CNW/ - L'honorable Sean Fraser, ministre de la Justice et procureur général du Canada, en compagnie de de l'honorable Ruby Sahota, secrétaire d'État (Lutte contre la criminalité), de Patrick Brown, maire de Brampton, de Tom Stamatakis, président de l'Association canadienne des policiers, et des forces de l'ordre, tiendra une conférence de presse sur les dispositions de la Loi sur des mesures de réforme concernant la mise en liberté sous caution et la détermination de la peine visant le crime organisé et le vol d'automobile.

Les personnes suivantes seront également présentes :

L'honorable Shafqat Ali , président du Conseil du Trésor

, président du Conseil du Trésor Amandeep Sodhi, députée de Brampton-Centre

députée de Brampton-Centre Sonia Sidhu, députée de Brampton-Sud

députée de Brampton-Sud James Maloney, député de Etobicoke-Lakeshore

député de Etobicoke-Lakeshore Kristina Tesser Derksen , députée de Milton-Est-Halton Hills-Sud

, députée de Milton-Est-Halton Hills-Sud Juanita Nathan, députée de Pickering-Brooklin

Le ministre s'adressera aux médias après l'événement.

Date : Le vendredi 24 octobre 2025 Heure : 10 h (HE) Lieu : Bureau de CN

55, rue Devon

Brampton (Ontario)

L6T 5B6

Notes à l'intention des médias :

Pour la conférence de presse, les médias sont priés de confirmer leur présence à l'adresse [email protected] . On demande aux membres des médias d'arriver 15 minutes avant le début de l'événement.

