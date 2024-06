Prix Louis-Hébert 2024 : Marie-Josée Papillon est la lauréate de la plus haute distinction de l'Ordre des pharmaciens du Québec

MONTRÉAL, le 14 juin 2024 /CNW/ - C'est à l'occasion de la soirée de clôture de la Tournée régionale d'information de l'Ordre des pharmaciens du Québec que fut remis le prestigieux prix Louis-Hébert 2024 à la pharmacienne Marie-Josée Papillon.

Durant sa carrière, Mme Papillon fait de la recherche, travaille en santé publique, puis comme pharmacienne propriétaire dans sa région d'adoption, le Bas-Saint-Laurent. Tout à son image, ce sont les contacts humains qu'elle garde comme souvenirs impérissables.

Des projets novateurs en santé publique

Après avoir obtenu sa maîtrise en santé communautaire, Madame Papillon travaille au sein de la Faculté de médecine de l'Université Laval à titre d'agente de recherche, entre autres sur le projet de la carte santé, ancêtre de l'actuel Dossier santé Québec (DSQ).

À partir de 1997, elle joint l'équipe de la Direction de la santé publique, de la planification et de l'évaluation du Bas-Saint-Laurent, où elle est responsable de différents dossiers dont la mise sur pied du premier CRSP, un projet de recherche sur le sevrage des benzodiazépines et la rédaction du chapitre sur les médicaments de l'Enquête Santé Québec. Mme Papillon rédige aussi le premier plan d'effectifs en pharmacie pour les centres hospitaliers de la région, de même que différentes ordonnances collectives régionales, notamment pour favoriser la cessation tabagique. Son expertise comme pharmacienne est reconnue dans une variété de projets.

Une pratique communautaire proche de ses patient(e)s

Après 12 années de travail en santé publique, elle revient à la pharmacie communautaire où son approche populationnelle et la prévention resteront des piliers pour sa pratique. Comme propriétaire, elle privilégie la proximité avec ses patient(e)s. Elle a même un téléavertisseur d'urgence pour qu'ils et elles puissent la rejoindre facilement.

Depuis de nombreuses années, elle s'implique dans de multiples organisations régionales, dans des domaines aussi variés que la santé, les arts, les sports et la philanthropie.

Pour son engagement et ses nombreuses réalisations, l'Ordre des pharmaciens est honoré de remettre le prix Louis-Hébert à Marie-Josée Papillon.

Pour mieux la découvrir, visionnez la vidéo hommage.

Prix Louis-Hébert

Le prix Louis-Hébert souligne la carrière d'un membre actuel ou d'un(e) ancien(ne) membre de l'Ordre qui s'est distingué(e) de façon soutenue par son engagement envers la profession, son rayonnement à l'intérieur et à l'extérieur de son milieu d'exercice, son éthique élevée, ce qui en fait un modèle de référence pour la profession.

