Prix Jules-Fournier et Raymond-Charette : appel de candidatures

QUÉBEC, le 31 mai 2023 /CNW/ - Les professionnels des médias sont invités à faire valoir la qualité de la langue utilisée dans le cadre de leur travail en déposant dès aujourd'hui leur candidature pour le prix Jules-Fournier ou pour le prix Raymond-Charette. Le ministre de la Langue française, M. Jean-François Roberge, a souligné l'importance de ces deux prix qui visent à encourager l'atteinte des plus hauts standards en matière d'utilisation du français dans les médias.

Le prix Jules-Fournier, créé en 1980 en hommage à ce journaliste reconnu pour la vigueur, la clarté et la précision de son style, est attribué à un professionnel des médias de la presse écrite québécoise en reconnaissance de la qualité de la langue de ses textes.

Le prix Raymond-Charette, créé en 1998 pour honorer cet annonceur et réalisateur admiré pour sa maîtrise de la langue française, est décerné à un professionnel de la télévision ou de la radio québécoise pour sa contribution exemplaire à la diffusion d'un français de qualité.

Une candidature peut être proposée par le professionnel lui-même ou par un tiers. La sélection des lauréats sera effectuée par un jury composé de spécialistes des médias et des communications.

Les gagnants seront honorés en novembre 2023, lors du congrès annuel de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec. Ils recevront en outre une bourse de 5 000 $ et un parchemin calligraphié, signé par le ministre.

« Les prix Jules-Fournier et Raymond-Charette revêtent une signification importante cette année, alors que nous multiplions les initiatives pour arrêter le déclin de l'utilisation du français et en stimuler l'essor. Au Québec, nous comptons de nombreux journalistes d'excellence, qui choisissent leurs mots avec justesse et rigueur. Je suis fier de notre journalisme et j'invite les représentants des médias à déposer leur candidature pour l'un des deux prix. »

Jean-François Roberge, ministre de la Langue française

L'appel de candidatures pour ces deux prix se tient du 29 mai au 28 juillet 2023.

Sont admissibles les candidatures de journalistes, de reporteurs, de chroniqueurs, d'animateurs ou de blogueurs.

Au cours des derniers mois, le gouvernement du Québec a posé plusieurs actions pour promouvoir l'utilisation du français, dont :

l'adoption de la Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français , le 24 mai 2022;

la création du ministère de la Langue française, le 1 er juin 2022;

la création du Groupe d'action sur l'avenir de la langue française, le 27 janvier 2023.

