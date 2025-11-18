Prix Hommage bénévolat-Québec - Lumière sur les héros du quotidien du Bas-Saint-Laurent

RIVIÈRE-DU-LOUP, QC, le 18 nov. 2025 /CNW/ - C'est le temps de mettre en lumière les héros du quotidien qui, par leurs gestes simples, mais puissants, font une grande différence dans le Bas-Saint-Laurent. Jusqu'au 5 décembre, les Bas-Laurentiens sont invités à honorer l'engagement social d'une personne bénévole ou d'un organisme aux prix Hommage bénévolat-Québec 2026.

La ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Chantal Rouleau, ainsi qu' Amélie Dionne, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, donnent le coup d'envoi à la période de mise en candidature et encouragent la population du Bas-Saint-Laurent à témoigner leur reconnaissance à celles et ceux qui enrichissent nos milieux de vie par leur générosité.

Un prix distinctif pour des gens de cœur

Reconnus comme l'une des marques de reconnaissance gouvernementale les plus prestigieuses, les prix Hommage bénévolat-Québec permettent, chaque année, de souligner l'engagement social d'une quarantaine de lauréats provenant de toutes les régions du Québec.

Pour présenter une candidature dans l'une des trois catégories suivantes, soit Jeune bénévole - prix Claude Masson, Bénévole et Organisme, visitez Québec.ca/prixbénévolat.

Citations

« L'action bénévole est au cœur de nos communautés, partout au Québec. Peu importe l'âge, le domaine ou le temps consacré, chaque geste d'entraide renforce le tissu social et améliore la vie collective. Faire du bien aux autres, c'est gratifiant. Célébrons ces gestes d'entraide qui font briller nos milieux de vie! »

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal.

« Grâce à l'engagement bénévole de personnes et d'organismes de la région du Bas-Saint-Laurent, nous assistons à de petits miracles au quotidien qui rendent nos communautés plus vivantes, plus solidaires et plus inclusives. Il est important de mettre en valeur cette contribution essentielle au développement social et économique de notre territoire en soumettant des candidatures aux prix Hommage bénévolat-Québec. »

Amélie Dionne, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Les prix Hommage bénévolat-Québec soulignent l'engagement de celles et ceux qui contribuent, jour après jour, au dynamisme et à la solidarité de nos collectivités. Le bénévolat, c'est le cœur battant de notre communauté. Chaque jour, des citoyennes et des citoyens de la Côte-du-Sud s'impliquent dans leur collectivité, souvent dans l'ombre, mais toujours avec le cœur sur la main. Je vous le confirme, je le vois et le ressens lors des événements auxquels je participe. Je vous invite à proposer la candidature d'une personne ou d'un organisme qui se démarque par son dévouement et son apport dans notre communauté. »

Mathieu Rivest, député de la Côte-du-Sud

Faits saillants

Les lauréats des prix Hommage bénévolat-Québec sont choisis par un comité de sélection composé de membres de la Fédération des centres d'action bénévole du Québec et du Réseau de l'action bénévole du Québec, des fils de feu Claude Masson, ainsi que de représentants du gouvernement du Québec.

La 29e cérémonie de remise des prix Hommage bénévolat-Québec se tiendra au printemps 2026, à l'occasion de la Semaine de l'action bénévole.

