Prix Hommage bénévolat-Québec - Lumière sur les héros du quotidien des Laurentides

LAURENTIDES, QC, le 18 nov. 2025 /CNW/ - C'est le temps de mettre en lumière les héros du quotidien qui, par leurs gestes simples, mais puissants, font une grande différence dans les Laurentides. Jusqu'au 5 décembre, les Laurentiens sont invités à honorer l'engagement social d'une personne bénévole ou d'un organisme aux prix Hommage bénévolat-Québec 2026.

La ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Chantal Rouleau, ainsi que Sonia Bélanger, ministre responsable des Aînés et des proches aidants, ministre responsable des Services sociaux, ministre déléguée à la Santé et ministre responsable de la région des Laurentides, donnent le coup d'envoi à la période de mise en candidature et encouragent la population de la région des Laurentides à témoigner leur reconnaissance à celles et ceux qui enrichissent nos milieux de vie par leur générosité.

Un prix distinctif pour des gens de cœur

Reconnus comme l'une des marques de reconnaissance gouvernementale les plus prestigieuses, les prix Hommage bénévolat-Québec permettent, chaque année, de souligner l'engagement social d'une quarantaine de lauréats provenant de toutes les régions du Québec.

Pour présenter une candidature dans l'une des trois catégories suivantes, soit

Jeune bénévole - prix Claude Masson, Bénévole et Organisme, visitez Québec.ca/prixbénévolat.

Citations

« L'action bénévole est au cœur de nos communautés, partout au Québec. Peu importe l'âge, le domaine ou le temps consacré, chaque geste d'entraide renforce le tissu social et améliore la vie collective. Faire du bien aux autres, c'est gratifiant. Célébrons ces gestes d'entraide qui font briller nos milieux de vie! »

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal.

« Le bénévolat constitue une richesse primordiale et essentielle pour notre belle région. Chaque jour, des centaines de femmes et d'hommes, jeunes et moins jeunes, d'organismes et d'associations mettent à profit leur précieux temps pour changer la donne et apporter du soutien là où l'on en a besoin. Mes collègues du caucus des Laurentides et moi voudrions souligner leurs extraordinaires contributions en encourageant la soumission de candidatures dans le cadre des prix Hommage bénévolat-Québec. »

Sonia Bélanger, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, ministre responsable des Services sociaux, ministre déléguée à la Santé et ministre responsable de la région des Laurentides

Faits saillants

Les lauréats des prix Hommage bénévolat-Québec sont choisis par un comité de sélection composé de membres de la Fédération des centres d'action bénévole du Québec et du Réseau de l'action bénévole du Québec, des fils de feu Claude Masson, ainsi que de représentants du gouvernement du Québec.

La 29e cérémonie de remise des prix Hommage bénévolat-Québec se tiendra au printemps 2026, à l'occasion de la Semaine de l'action bénévole.

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Sources : Jean-Philippe Labre, Attaché de presse, Cabinet de la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Tél. : 514 618-5167; Sasha Trudel, Attachée de presse, Cabinet de la ministre responsable des Aînés et des proches aidants, ministre responsable des Services sociaux, ministre déléguée à la Santé et ministre responsable de la région des Laurentides, Tél. : 418 208-2584; Renseignements : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Tél. : 418 643-9796, Courriel : [email protected]