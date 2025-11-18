Prix Hommage bénévolat-Québec - Lumière sur les héros du quotidien de la région de Montréal

MONTRÉAL, le 18 nov. 2025 /CNW/ - C'est le temps de mettre en lumière les héros du quotidien qui, par leurs gestes simples, mais puissants, font une grande différence à Montréal. Jusqu'au 5 décembre, les Montréalais sont invités à honorer l'engagement social d'une personne bénévole ou d'un organisme aux prix Hommage bénévolat-Québec 2026.

La ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Chantal Rouleau, et son adjointe gouvernementale Karine Boivin Roy, donnent le coup d'envoi à la période de mise en candidature et encouragent la population de la région de Montréal à témoigner leur reconnaissance à celles et ceux qui enrichissent nos milieux de vie par leur générosité.

Un prix distinctif pour des gens de cœur

Reconnus comme l'une des marques de reconnaissance gouvernementale les plus prestigieuses, les prix Hommage bénévolat-Québec permettent, chaque année, de souligner l'engagement social d'une quarantaine de lauréats provenant de toutes les régions du Québec.

Pour présenter une candidature dans l'une des trois catégories suivantes, soit

Jeune bénévole - prix Claude Masson, Bénévole et Organisme, visitez Québec.ca/prixbénévolat.

Citations

« L'action bénévole fait partie intégrante de l'ADN de la région de Montréal. Les Montréalaises et Montréalais sont choyés de pouvoir compter sur un réseau de bénévoles et d'organismes qui accordent généreusement de leur temps afin de rendre nos communautés plus vivantes, plus solidaires et plus inclusives. Je vous invite à leur témoigner votre gratitude et à mettre en lumière les gestes d'entraide qui inspirent et qui font du bien! »

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Derrière chaque geste de bénévolat se cache une volonté sincère de bâtir une société plus juste, plus humaine et plus solidaire. Dans la région de Montréal, nous avons la chance de pouvoir compter sur des citoyennes et des citoyens d'exception qui, par leur engagement, font rayonner nos communautés. Je salue leur dévouement et j'invite toutes et tous à reconnaître ces personnes inspirantes, qui, chaque jour, posent des gestes qui changent le monde. »

Karine Boivin Roy, députée d'Anjou-Louis-Riel, adjointe gouvernementale à la ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal et adjointe parlementaire à la ministre responsable de la Condition féminine

Faits saillants

Les lauréats des prix Hommage bénévolat-Québec sont choisis par un comité de sélection composé de membres de la Fédération des centres d'action bénévole du Québec et du Réseau de l'action bénévole du Québec, des fils de feu Claude Masson, ainsi que de représentants du gouvernement du Québec.

La 29e cérémonie de remise des prix Hommage bénévolat-Québec se tiendra au printemps 2026, à l'occasion de la Semaine de l'action bénévole.

Pour en savoir plus sur les activités du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, suivez-le sur les médias sociaux :

facebook.com/EmploiSolidaritesocialeQc

x.com/messqc

linkedin.com/messqc

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Sources : Jean-Philippe Labre, Attaché de presse, Cabinet de la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Tél. : 514 618-5167; François Purcell, Directeur du bureau de circonscription de la députée d'Anjou-Louis-Riel, Karine Boivin Roy, Tél. : 514 493-9630; Renseignements : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Tél. : 418 643-9796, Courriel : [email protected]