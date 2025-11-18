Prix Hommage bénévolat-Québec - Lumière sur les héros du quotidien de la Chaudière-Appalaches

CHAUDIÈRE-APPALACHES, QC, le 18 nov. 2025 /CNW/ - C'est le temps de mettre en lumière les héros du quotidien qui, par leurs gestes simples, mais puissants, font une grande différence en Chaudière-Appalaches. Jusqu'au 5 décembre, les citoyens de la région sont invités à honorer l'engagement social d'une personne bénévole ou d'un organisme aux prix Hommage bénévolat-Québec 2026.

La ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Chantal Rouleau, ainsi que Bernard Drainville, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, ministre responsable de la Stratégie maritime et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, donnent le coup d'envoi à la période de mise en candidature et encouragent la population de la région de la Chaudière-Appalaches à témoigner leur reconnaissance à celles et ceux qui enrichissent nos milieux de vie par leur générosité.

Un prix distinctif pour des gens de cœur

Reconnus comme l'une des marques de reconnaissance gouvernementale les plus prestigieuses, les prix Hommage bénévolat-Québec permettent, chaque année, de souligner l'engagement social d'une quarantaine de lauréats provenant de toutes les régions du Québec.

Pour présenter une candidature dans l'une des trois catégories suivantes, soit

Jeune bénévole - prix Claude Masson, Bénévole et Organisme, visitez Québec.ca/prixbénévolat.

Citations

« L'action bénévole est au cœur de nos communautés, partout au Québec. Peu importe l'âge, le domaine ou le temps consacré, chaque geste d'entraide renforce le tissu social et améliore la vie collective. Faire du bien aux autres, c'est gratifiant. Célébrons ces gestes d'entraide qui font briller nos milieux de vie! »

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal.

« Derrière chaque geste d'entraide se trouvent des bénévoles et des organismes qui font une différence dans nos communautés. Les prix Hommage bénévolat-Québec sont l'occasion de dire merci à ces artisans du quotidien, qui travaillent souvent dans l'ombre pour le bien commun. En soumettant leur candidature, vous contribuez à mettre en lumière leur engagement et leur impact positif auprès des autres. »

Bernard Drainville, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, ministre responsable de la Stratégie maritime et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches et député de Lévis

« Voici l'occasion idéale de souligner l'implication et le dévouement de citoyennes, citoyens et organisations ayant à cœur de faire une différence dans nos communautés. N'hésitez pas à proposer des candidatures. Il y a certainement des personnes et des organismes autour de vous qui méritent une telle reconnaissance officielle de votre gouvernement, notamment, ici, dans Beauce-Nord. »

Luc Provençal, député de Beauce-Nord

« Les prix Hommage bénévolat-Québec souligne l'engagement de celles et ceux qui contribuent, jour après jour, au dynamisme et à la solidarité de nos collectivités. Le bénévolat, c'est le cœur battant de notre communauté. Chaque jour, des citoyennes et des citoyens de la Côte-du-Sud s'impliquent pour faire une différence, souvent dans l'ombre, mais toujours avec le cœur sur la main, je vous le confirme, je le vois et je le ressens lors des événements que je visite. Je vous invite à proposer la candidature d'une personne ou d'un organisme qui se démarque par son dévouement et son impact dans notre communauté. »

Mathieu Rivest, député de la Côte-du-Sud

« J'ai la chance de côtoyer des bénévoles exceptionnels dans Lotbinière-Frontenac. Ils sont véritablement des piliers pour nos communautés par leur engagement et par leur bienveillance constante. J'invite la population à soumettre la candidature d'un bénévole qui mérite d'être reconnu et célébré pour les gestes d'entraide qu'il pose au quotidien. »

Isabelle Lecours, députée de Lotbinière-Frontenac

Faits saillants

Les lauréats des prix Hommage bénévolat-Québec sont choisis par un comité de sélection composé de membres de la Fédération des centres d'action bénévole du Québec et du Réseau de l'action bénévole du Québec, des fils de feu Claude Masson, ainsi que de représentants du gouvernement du Québec.

La 29e cérémonie de remise des prix Hommage bénévolat-Québec se tiendra au printemps 2026, à l'occasion de la Semaine de l'action bénévole.

