Prix Hommage bénévolat-Québec - Lumière sur les héros du quotidien de l'Estrie

ESTRIE, QC, le 13 nov. 2025 /CNW/ - C'est le temps de mettre en lumière les héros du quotidien qui, par leurs gestes simples, mais puissants, font une grande différence dans la l'Estrie. Jusqu'au 5 décembre, les Estriens sont invités à honorer l'engagement social d'une personne bénévole ou d'un organisme aux prix Hommage bénévolat-Québec 2026.

La ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Chantal Rouleau, ainsi qu'Isabelle Charest, députée de Brome-Missisquoi, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air et ministre responsable de la région de l'Estrie, donnent le coup d'envoi à la période de mise en candidature et encouragent la population de la région de l'Estrie à témoigner leur reconnaissance à celles et ceux qui enrichissent nos milieux de vie par leur générosité.

Un prix distinctif pour des gens de cœur

Reconnus comme l'une des marques de reconnaissance gouvernementale les plus prestigieuses, les prix Hommage bénévolat-Québec permettent, chaque année, de souligner l'engagement social d'une quarantaine de lauréats provenant de toutes les régions du Québec.

Pour présenter une candidature dans l'une des trois catégories suivantes, soit Jeune bénévole - prix Claude Masson, Bénévole et Organisme, visitez Québec.ca/prixbénévolat.

Citations

« L'action bénévole est au cœur de nos communautés, partout au Québec. Peu importe l'âge, le domaine ou le temps consacré, chaque geste d'entraide renforce le tissu social et améliore la vie collective. Faire du bien aux autres, c'est gratifiant. Célébrons ces gestes d'entraide qui font briller nos milieux de vie! »

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal.

« Mettre en lumière l'engagement bénévole, c'est reconnaître celles et ceux qui, par leur dévouement, tissent le lien social qui unit notre région. J'invite la population de l'Estrie à proposer des candidatures aux prix Hommage bénévolat-Québec afin de souligner le travail des citoyennes, des citoyens et des organismes qui, par leur temps et leur cœur, font vivre nos communautés. »

Isabelle Charest, députée de Brome-Missisquoi, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Je vous invite chaleureusement à soumettre des candidatures aux prix Hommage bénévolat-Québec afin de reconnaître et de célébrer l'engagement exceptionnel de celles et ceux qui contribuent à changer les choses dans notre communauté. »

François Jacques, député de Mégantic et whip en chef du gouvernement

« Les bénévoles sont le cœur battant de nos communautés. Leur engagement, souvent discret, transforme concrètement la vie des gens autour d'eux. En Estrie, nous avons la chance de compter sur des citoyens et des organismes qui font preuve d'une générosité et d'un dévouement exceptionnels. J'invite toutes et tous à profiter de cette occasion pour reconnaître leur contribution inestimable en soumettant une candidature aux prix Hommage bénévolat-Québec. »

André Bachand, député de Richmond

« Le bénévolat, c'est l'un des plus beaux reflets de notre vie collective : des personnes qui choisissent de s'impliquer pour améliorer la vie de leur communauté. Dans Saint-François, je me fais un point d'honneur de reconnaître les grands bénévoles, qui, par leur dévouement et leur générosité, contribuent à tisser des milieux de vie plus forts. J'invite la population de l'Estrie à proposer la candidature d'une personne ou d'un organisme dont l'action enrichit son milieu. »

Geneviève Hébert, députée de Saint-François et adjointe parlementaire du ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises

Faits saillants

Les lauréats des prix Hommage bénévolat-Québec sont choisis par un comité de sélection composé de membres de la Fédération des centres d'action bénévole du Québec et du Réseau de l'action bénévole du Québec, des fils de feu Claude Masson, ainsi que de représentants du gouvernement du Québec.

La 29e cérémonie de remise des prix Hommage bénévolat-Québec se tiendra au printemps 2026, à l'occasion de la Semaine de l'action bénévole.

Pour en savoir plus sur les activités du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, suivez-le sur les médias sociaux :

facebook.com/EmploiSolidaritesocialeQc

x.com/messqc

linkedin.com/messqc

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Sources : Jean-Philippe Labre, Attaché de presse, Cabinet de la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Tél. : 514 618-5167; Maryse Dubois, Attachée de presse, Députée de Brome-Missisquoi et de la ministre responsable de la région de l'Estrie, Tél. : 450 266-7410 #81 311, Courriel : [email protected]; Renseignements : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Tél. : 418 643-9796, Courriel : [email protected]