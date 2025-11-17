Prix Hommage bénévolat-Québec - Lumière sur les héros du quotidien de l'Abitibi-Témiscamingue

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE, QC, le 17 nov. 2025 /CNW/ - C'est le temps de mettre en lumière les héros du quotidien qui, par leurs gestes simples, mais puissants, font une grande différence en Abitibi-Témiscamingue. Jusqu'au 5 décembre, les Témiscabitibiens sont invités à honorer l'engagement social d'une personne bénévole ou d'un organisme aux prix Hommage bénévolat-Québec 2026.

La ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Chantal Rouleau, ainsi que François Legault, premier ministre et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue, donnent le coup d'envoi à la période de mise en candidature et encouragent la population de la région de l'Abitibi-Témiscamingue à témoigner leur reconnaissance à celles et ceux qui enrichissent nos milieux de vie par leur générosité.

Un prix distinctif pour des gens de cœur

Reconnus comme l'une des marques de reconnaissance gouvernementale les plus prestigieuses, les prix Hommage bénévolat-Québec permettent, chaque année, de souligner l'engagement social d'une quarantaine de lauréats provenant de toutes les régions du Québec.

Pour présenter une candidature dans l'une des trois catégories suivantes, soit Jeune bénévole - prix Claude Masson, Bénévole et Organisme, visitez Québec.ca/prixbénévolat.

Citations

« L'action bénévole est au cœur de nos communautés, partout au Québec. Peu importe l'âge, le domaine ou le temps consacré, chaque geste d'entraide renforce le tissu social et améliore la vie collective. Faire du bien aux autres, c'est gratifiant. Célébrons ces gestes d'entraide qui font briller nos milieux de vie! »

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal.

« Chaque jour, dans toutes les régions du Québec, des milliers de personnes donnent de leur temps et de leur énergie, volontairement. Que ce soit pour aider leurs voisins, soutenir nos jeunes ou accompagner nos aînés, leur contribution est nécessaire et elle solidifie la société québécoise. Car au Québec, la solidarité est une valeur fondamentale et le bénévolat joue un rôle essentiel. Je remercie tous les bénévoles de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et j'invite les citoyennes et les citoyens à les mettre en lumière en soumettant leurs candidatures aux prix Hommage bénévolat-Québec. »

François Legault, premier ministre et ministre responsable de la région de

l'Abitibi-Témiscamingue

« J'ai beaucoup d'admiration pour les gens de ma circonscription qui donnent du temps dans différentes causes. Il ne faut pas oublier l'apport significatif des bénévoles dans le développement de notre territoire et le bien-être de nos citoyens. Nous connaissons tous des gens qui font du bénévolat. Pour cette raison, j'invite les citoyennes et les citoyens de la circonscription d'Abitibi-Ouest à soumettre la candidature de bénévoles aux prix Hommage bénévolat-Québec. »

Suzanne Blais, députée d'Abitibi-Ouest

« La vitalité et le dynamisme de notre milieu de vie reposent sur l'implication, le dévouement et la générosité des bénévoles, sans lesquels de nombreux événements et organismes ne pourraient fonctionner. C'est pourquoi j'invite la population de Rouyn-Noranda et du Témiscamingue à soumettre la candidature, aux prix Hommage bénévolat-Québec, des bénévoles qui se démarquent. »

Daniel Bernard, député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue

Faits saillants

Les lauréats des prix Hommage bénévolat-Québec sont choisis par un comité de sélection composé de membres de la Fédération des centres d'action bénévole du Québec et du Réseau de l'action bénévole du Québec, des fils de feu Claude Masson, ainsi que de représentants du gouvernement du Québec.

La 29e cérémonie de remise des prix Hommage bénévolat-Québec se tiendra au printemps 2026, à l'occasion de la Semaine de l'action bénévole.

