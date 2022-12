Prix Hommage aux 20 et 30 ans de l'UMQ - La période d'inscription pour l'édition 2023 est lancée!

MONTRÉAL, le 5 déc. 2022 /CNW Telbec/ - L'Union des municipalités du Québec (UMQ) a lancé aujourd'hui la période d'inscription pour l'édition 2023 de son prix Hommage aux 20 et 30 ans. Les municipalités peuvent soumettre les noms de leurs élues et élus admissibles d'ici le 8 février 2023, à 16 h.

« Par le biais du prix Hommage aux 20 et 30 ans, l'UMQ souligne le dévouement des personnes d'exception qui se sont consacrées à la politique municipale. Cette étape marquante de la vie d'une élue ou d'un élu constitue un jalon important dans une carrière et mérite d'être soulignée. J'invite encore cette année mes collègues mairesses, maires, conseillères et conseillers de partout au Québec, cumulant plus de 20 et 30 ans d'engagement sur la scène municipale, à s'inscrire », a déclaré le président de l'UMQ et maire de Gaspé, monsieur Daniel Côté.

Les personnes lauréates du prix Hommage aux 20 et 30 ans seront honorées dans le cadre des Assises 2023 de l'UMQ, qui se tiendront au Hilton Lac-Leamy, à Gatineau, du 3 au 5 mai prochains.

À propos du prix Hommage aux 20 et 30 ans de l'UMQ

Depuis près de 30 ans, l'UMQ rend hommage aux élues et élus qui ont consacré plus de 20 ou 30 ans de leur vie à la politique municipale. L'Union tient ainsi à démontrer sa reconnaissance envers ces femmes et ces hommes qui ont travaillé plusieurs années au service de leurs communautés. À ce jour, près de 400 élues et élus ont reçu cette distinction.

À propos de l'UMQ

Depuis plus de 100 ans, l'Union des municipalités du Québec (UMQ) (umq.qc.ca) rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Elle mobilise l'expertise municipale, accompagne ses membres dans l'exercice de leurs compétences et valorise la démocratie municipale. Ses membres, qui représentent plus de 85 % de la population et du territoire du Québec, sont regroupés en caucus d'affinité : municipalités locales, municipalités de centralité, cités régionales, grandes villes et municipalités de la Métropole. Suivez l'UMQ sur Facebook, YouTube, Twitter et LinkedIn.

SOURCE Union des municipalités du Québec

Renseignements: Patrick Lemieux, Conseiller aux communications et aux relations médias, T. 514 282-7700, poste 279, C. 438 827-4560, [email protected]