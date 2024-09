Prix Hector-Fabre - Lancement de l'appel de candidatures 2024

QUÉBEC, le 25 sept. 2024 /CNW/ - Le ministère des Relations internationales et de la Francophonie lance l'appel de candidatures du prix Hector-Fabre 2024.

Assorti d'une bourse de 25 000 $, ce prix salue l'audace et la détermination de personnes et d'organisations québécoises s'étant illustrées dans leur communauté par leur dynamisme et leur leadership, grâce à la mise en œuvre d'un projet dont les réalisations sont reconnues à l'échelle internationale. Le prix Hector-Fabre récompense l'originalité, la qualité et la pérennité d'un projet mené en région, ses retombées à l'échelle locale et son rayonnement à l'étranger. Tant des individus que des organismes (municipalités, établissements d'enseignement, tables sectorielles régionales, organismes à but non lucratif locaux ou régionaux, etc.) peuvent poser leur candidature s'ils sont établis à l'extérieur des régions métropolitaines de recensement (RMR) de Gatineau, de Montréal ou de Québec.

En 2023, le prix a été décerné à la Municipalité de L'Île-d'Anticosti pour le travail et les efforts constants en vue de faire inscrire Anticosti sur la prestigieuse liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, apportant ainsi des retombées inestimables pour la région.

Créé en 2000, le prix Hector-Fabre rend hommage au premier représentant du Québec à l'étranger. Nommé agent général à Paris en 1882, Hector Fabre y a assuré la représentation du Québec jusqu'à son décès en 1910. Avocat de Montréal, journaliste et politicien, il est considéré comme l'un des précurseurs de la diplomatie québécoise.

Les dossiers de candidature pour cette distinction peuvent être acheminés jusqu'au 24 novembre 2024 à l'adresse suivante : [email protected] .

. Pour plus d'information, notamment sur ce que doit contenir un dossier de candidature, consultez la page du prix Hector-Fabre sur le site Web de Québec.ca.

