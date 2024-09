Prix Hector-Fabre - La Municipalité de L'Île-d'Anticosti remporte - le prix Hector-Fabre 2023

ANTICOSTI, QC, le 16 sept. 2024 /CNW/ - La ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine, Martine Biron, accompagnée de la ministre de l'Emploi, ministre responsable de la région de la Côte-Nord et députée de Duplessis, Kateri Champagne Jourdain, a remis aujourd'hui le prix Hector-Fabre 2023 à la Municipalité de L'Île-d'Anticosti pour l'ensemble des retombées de l'inscription d'Anticosti sur la Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO et pour son rayonnement à l'échelle régionale et internationale. Ce prix est assorti d'une bourse de 25 000 $.

L'octroi du prix Hector-Fabre à la Municipalité de L'Île-d'Anticosti souligne le travail colossal et les nombreux efforts déployés par la Municipalité et la MRC de la Minganie à faire reconnaître la valeur universelle exceptionnelle de l'île pour l'abondance, la diversité et l'état de conservation des fossiles. Depuis 2017, la Municipalité de L'Île-d'Anticosti, appuyée par la communauté locale, les représentants politiques, huit chefs de la nation innue et des scientifiques venant de huit pays, a fait preuve d'une détermination hors du commun pour obtenir l'inscription d'Anticosti sur la Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO.

« Le prix Hector-Fabre vise à reconnaître l'engagement et la détermination que vous avez déployés ces six dernières années pour atteindre cet objectif honorable. Continuez vos efforts pour préserver et promouvoir ce patrimoine unique. Cette reconnaissance prestigieuse par l'UNESCO est une victoire pour votre communauté et pour le Québec en entier. »

Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine.

« Aujourd'hui, c'est un prix fort mérité que nous remettons à la Municipalité de L'Île-d'Anticosti. C'était d'ailleurs important pour ma collègue et moi de remettre ce prix en mains propres, ici. Le travail constant pour la conservation et la mise en valeur de cet écosystème unique est admirable et démontre tout l'amour porté à notre île et à notre région. Nous rayonnons à l'international en grande partie grâce à vous, et ça mérite d'être souligné en grand! Félicitations! »

Kateri Champagne Jourdain, ministre de l'Emploi, ministre responsable de la région de la Côte-Nord et députée de Duplessis

« Je reçois ce prix aujourd'hui au nom de la communauté de l'Île-d'Anticosti avec une immense fierté. Il souligne la valeur du travail fait pour obtenir la reconnaissance au Patrimoine mondial de l'UNESCO. Nous remercions le gouvernement du Québec pour son implication et sa collaboration depuis le début de ce grand projet. »

Hélène Boulanger, mairesse de la Municipalité de l'Île-d'Anticosti

Faits saillants

L'appel de candidatures pour le prix Hector-Fabre 2024 sera ouvert du 23 septembre au 24 novembre 2024.





Ce prix reflète la collaboration entre le ministère des Relations internationales et de la Francophonie et ses partenaires afin de consolider la présence régionale dans sa politique internationale. Le Ministère accorde une grande importance au rayonnement international des régions du Québec.





Créé en 2000 et décerné annuellement par la ministre des Relations internationales et de la Francophonie, le prix Hector- Fabre vise à saluer l'audace et la détermination de personnes et d'organisations québécoises ayant acquis une notoriété sur le plan international par leur apport notable à l'essor de leur région.





Pour plus d'information, consultez la section du prix Hector- Fabre sur Québec.ca.

