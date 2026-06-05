Prix Harfang des neiges 2026 - Québec honore quatre personnes et une organisation impliquées activement dans le domaine de la faune

QUÉBEC, le 5 juin 2026 /CNW/ - La ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, Mme Pascale Déry, a remis hier les prix Harfang des neiges de l'édition 2026 à quatre personnes et un organisme sans but lucratif qui se démarquent par leur engagement actif et leurs initiatives fauniques inspirantes.

Voici les lauréats dans chacune des catégories :

Bâtisseur - prix remis à titre posthume

Pour Patrice Thibault, à qui ce prix est décerné à titre posthume, la protection des oiseaux marins du Saint-Laurent a toujours été une affaire de famille. Grâce à son engagement et à celui de ses proches, l'île Bicquette est un habitat de nidification sécuritaire pour plusieurs espèces, dont les eiders, et un site emblématique pour la recherche sur la faune ailée du Québec.

Bénévolat dans le domaine faunique

Daniel St-Hilaire s'implique bénévolement dans le domaine faunique depuis près de 50 ans. Il a contribué de façon remarquable à la conservation de la faune ailée du Québec en consacrant des milliers d'heures au recensement d'oiseaux. Il a également formé des centaines de nouveaux adeptes de la chasse et de la pêche.

Communication et sensibilisation à la faune

Junior Carrier est un scientifique qui œuvre, depuis près de 20 ans, en éducation. Sa mission : rapprocher les jeunes de la faune et de la nature. Grâce à ses talents de communicateur, il contribue à former des citoyens compétents, conscients et engagés en matière de conservation de la biodiversité.

Contribution scientifique et technologique à la faune

Valérie Langlois est une pionnière de l'ADN environnemental, une technologie innovante qui permet de produire rapidement des données fiables pour le suivi de la faune. Mme Langlois est une scientifique reconnue mondialement, dont les travaux favorisent une gestion faunique plus agile et contribuent activement à la protection de la biodiversité.

Innovation régionale pour la conservation de la faune

Depuis plus de 20 ans, Nature-Action Québec joue un rôle majeur dans la conservation de la nature et des espèces fauniques en Montérégie. Grâce à son approche collaborative et proactive, il a déjà protégé à perpétuité plus de 1 000 hectares de milieux naturels essentiels à la préservation de la rainette faux-grillon de l'ouest.

En plus d'honorer les lauréats de cette huitième édition des prix Harfang des neiges, la cérémonie a été l'occasion de célébrer les lauréates de la Reconnaissance Maud-Maloney-Watt. Ces distinctions complémentaires visent à reconnaître l'implication et la contribution significatives de Québécoises et de Québécois qui œuvrent à la conservation, à la gestion et à la mise en valeur de la faune, notamment les activités fauniques, comme la chasse, la pêche et le piégeage.

Citation :

« Je tiens à féliciter les cinq lauréats des prix Harfang des neiges 2026 pour leur engagement envers la faune québécoise et à saluer les retombées positives de leurs actions partout au Québec. Leur contribution est essentielle pour préserver notre patrimoine faunique et promouvoir des pratiques responsables et durables en matière de chasse, de pêche et de piégeage. »

Pascale Déry, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs

Faits saillants :

Lors de la cérémonie, qui se tenait à l'Assemblée nationale du Québec le 4 juin dernier, une médaille, un certificat de reconnaissance et une lithographie offerte par la Fondation pour la biodiversité et la faune du Québec ont été remis aux lauréats des prix Harfang des neiges.

Lancés en 2018, ces prix sont nés de la volonté du gouvernement de reconnaître la contribution de milliers de passionnés œuvrant à la perpétuation des activités de pêche, de chasse et de piégeage au Québec.

Le Québec compte un important réseau de personnes, d'organismes, d'entreprises et d'établissements d'enseignement et de recherche qui contribuent à la conservation, à la gestion et à la mise en valeur de la faune sur son territoire, en collaboration et en complémentarité avec le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs. Le travail accompli au quotidien par les membres de ce réseau est fondamental pour la préservation du patrimoine faunique québécois.

Lien connexe :

Pour en savoir davantage sur les prix Harfang des neiges.

Source : Simon Savignac Directeur des communications Cabinet de la ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs [email protected] Tél. : 438 341-2255 Information : Relations avec les médias Ministère de l'Environnement,

de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs [email protected] Tél. : 418 521-3991

SOURCE Cabinet du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs