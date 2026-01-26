Prix Harfang des neiges 2026 : l'appel de candidatures est lancé

QUÉBEC, le 26 janv. 2026 /CNW/ - Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs lance aujourd'hui l'appel de candidatures pour la huitième édition des prix Harfang des neiges, qui honorent l'engagement et la contribution exemplaires de personnes ou d'organisations qui œuvrent dans le domaine de la faune au Québec. Nouvelle cette année, la catégorie « Communication et sensibilisation à la faune » vise à reconnaître une personne ou une organisation qui, par ses initiatives de communication, ses créations ou ses actions de sensibilisation, contribue à mieux faire connaître, comprendre et apprécier la faune du Québec.

Depuis 2018, ces prix uniques sont décernés à des individus, à des groupes, à des organismes, à des établissements d'éducation ou à des entreprises qui s'illustrent par leur dynamisme et leur leadership, et dont les réalisations améliorent les connaissances, suscitent l'engagement ou contribuent à la conservation, à la gestion et à la mise en valeur de la faune.

Ces prix témoignent de l'importance que le gouvernement du Québec accorde à l'action citoyenne et au travail des divers acteurs de la société civile, qui ont une incidence positive sur la faune et, plus globalement, sur la biodiversité.

Il est possible de soumettre une candidature, d'ici le 8 mars 2026, dans l'une de ces catégories :

Bâtisseur;

Bénévolat dans le domaine faunique;

Communication et sensibilisation à la faune;

Contribution scientifique et technologique à la faune;

Engagement jeunesse et relève dans le domaine faunique (30 ans et mois);

Innovation régionale pour la conservation de la faune.

Les détails de l'appel de candidatures sont accessibles sur la page des Prix Harfang des neiges, où il est également possible de découvrir les lauréates et les lauréats des éditions antérieures.

