Précisions concernant l'ouverture de la pêche à date fixe dans les zones 12 et 14

QUÉBEC, le 3 févr. 2026 /CNW/ - Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) souhaite préciser l'information transmise le 28 janvier concernant la modification des dates d'ouverture de la pêche dans les zones 12 et 14, notamment pour la pêche aux dorés et aux brochets.

L'implantation des saisons de pêche à date fixe à compter du 1er avril 2026 constitue une modification importante qui peut avoir un impact sur la planification de vos séjours de pêche. La diffusion hâtive des nouvelles dates d'ouverture vise à permettre aux pêcheurs d'en prendre connaissance plus rapidement. La diffusion complète des modifications applicables au 1er avril se fera selon la planification annuelle régulière, au mois mars, sur la page Pêche sportive | Gouvernement du Québec.

Vous trouverez ci-dessous l'information complémentaire visant à clarifier certains éléments de l'annonce du 28 janvier 2026 concernant la pêche aux dorés et aux brochets dans deux zones de pêche.

Zones de pêche Ombles Touladi Dorés Brochets 12* et 14* 23 avril 23 avril Ouverture de la saison de pêche (une ligne) : 15 mai

(fermée du 16 avril au 14 mai inclusivement) Précision

La période de pêche d'hiver (cinq lignes) à certaines espèces, notamment les brochets et les dorés, reste la même dans les zones 12 et 14 (ouverte jusqu'au 15 avril).

* Ces zones touchent les régions de l'Outaouais, de la Mauricie, des Laurentides et de Lanaudière.

