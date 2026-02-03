Modification réglementaire sur la pêche sportive : ouverture de la pêche d'hiver au lac Deschênes dans Charlevoix-Est

QUÉBEC, le 3 févr. 2026 /CNW/ - Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) informe les adeptes de la pêche blanche qu'ils pourront pratiquer, du 27 février au 1er mars 2026 et du 6 au 8 mars 2026, la pêche sportive au lac Deschênes (47° 57' 28" N., 70° 03' 55" O.) situé dans la municipalité régionale de comté de Charlevoix-Est.

Durant cette période, les règles de pêche de la zone 27 s'appliqueront, notamment les limites de prise et de possession. Les pêcheurs doivent posséder un permis de pêche valide et peuvent pêcher avec un maximum de cinq lignes sur ce plan d'eau, qu'il soit couvert de glace ou non. La possession et l'utilisation de poissons appâts sont interdites.

Le MELCCFP invite les citoyens à poursuivre leur collaboration en signalant tout acte de braconnage ou geste qui va à l'encontre de la protection de la faune, de ses habitats ou du milieu naturel à SOS Braconnage - Urgence faune sauvage par téléphone, au numéro sans frais 1 800 463-2191, ou par Internet. Ce service est gratuit et confidentiel.

