Prix Harfang des neiges 2025 : l'appel de candidatures est lancé

QUÉBEC, le 24 févr. 2025 /CNW/ - Pour souligner l'engagement exceptionnel et la contribution exemplaire de personnes ou d'organisations œuvrant à la conservation, à la gestion et à la mise en valeur de la faune du Québec, le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs lance aujourd'hui l'appel de candidatures pour la septième édition des prix Harfang des neiges.

Depuis 2018, ces prix sont décernés à des personnes, des groupes d'individus, des organismes, des établissements d'éducation ou des entreprises s'étant illustrés dans leur communauté par leur dynamisme et leur leadership, et dont les réalisations ont permis d'améliorer les connaissances, de susciter l'engagement ou de contribuer à la conservation, à la gestion et à la mise en valeur de la faune. Ces prix témoignent de l'importance que le gouvernement du Québec accorde au travail d'exception accompli par des personnes ou des organisations engagées et récompensent l'action citoyenne ayant des incidences positives sur la biodiversité dans les régions où elle s'exerce.

Pour l'édition 2025, la catégorie « Coup de cœur de la relève » est remplacée par une nouvelle catégorie nommée « Engagement jeunesse et relève dans le domaine faunique », et ce, afin de mettre en lumière l'implication exceptionnelle de la jeunesse (30 ans et moins). Cette dernière récompense les projets ou les actions remarquables menés par un jeune ou un groupe de jeunes qui soutient la relève en matière de conservation de la faune, de chasse, de pêche ou de piégeage.

Les personnes ou les organismes désireux de soumettre une candidature sont invités à le faire, d'ici le 24 mars 2025, dans l'une des catégories suivantes :

Bâtisseur;

Bénévolat dans le domaine faunique;

Contribution scientifique et technologique à la faune;

Engagement jeunesse et relève dans le domaine faunique;

Innovation régionale pour la conservation de la faune.

Les modalités et le formulaire relatifs à cet appel de candidatures sont accessibles sur la page Web des Prix Harfang des neiges, où il est également possible de découvrir les lauréates et les lauréats des éditions antérieures.

