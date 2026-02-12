Huit lauréats recevront 45 000 $ chacun

STELLARTON, NS, le 12 févr. 2026 /CNW/ - Le conseil d'administration du prix Frank H. Sobey pour les études commerciales est fier d'annoncer le nom des huit lauréats de 2026 et de reconnaître ainsi un groupe remarquable d'étudiants dont les réalisations et les aspirations incarnent l'esprit de ce programme.

Voici les lauréats de 2026 :

Sujit Acharya, Népal - Université Acadia

Russell Noseworthy, St. John's, Terre-Neuve-et-Labrador - Université Memorial

Bentley Huffington, Calgary, Alberta - Université Mount Allison

Charles Anderson, Balls Creek, Cap-Breton - Université Mount Saint Vincent

Olivian Sanderson, Pugwash, Nouvelle-Écosse - Université Saint Mary's

Conrad Scotchburn, Dhahran, Arabie saoudite - Université Saint Mary's

Isaac Hierlihy, Quispamsis, Nouveau-Brunswick - Université St. Francis Xavier

Jona White, Vancouver, Colombie-Britannique - Université St. Francis Xavier

Les lauréats de 2026 ont fait preuve d'excellence universitaire, d'esprit entrepreneurial et d'un engagement profond à redonner à leurs communautés. Sélectionnés parmi 34 candidatures exceptionnelles proposées par les doyens de leur école de commerce respective, les huit finalistes ont été choisis à l'issue d'un processus de sélection rigoureux. Le calibre remarquable de tous les candidats a rendu les décisions à la fois difficiles et inspirantes.

Les lauréats recevront 45 000 $ chacun et seront jumelés à un professionnel chevronné dans le cadre du programme de mentorat. Dans leurs commentaires, les anciens lauréats soulignent systématiquement que le mentorat est une caractéristique déterminante du prix, tout aussi précieuse que le soutien financier.

Outre les huit lauréats, les 26 autres finalistes recevront une bourse de 3 500 $ chacun en reconnaissance de leurs réalisations exceptionnelles.

Le prix Frank H. Sobey pour les études commerciales félicite tous les lauréats. Nous nous réjouissons à la perspective des réalisations qu'ils accompliront et des contributions qu'ils apporteront aux communautés dans lesquelles ils vivent et travaillent.

Les huit lauréats seront officiellement honorés lors d'un dîner de célébration, le 26 mars 2026.

À propos du prix Frank H. Sobey pour les études commerciales

Le prix Frank H. Sobey pour les études commerciales a été créé en 1989 dans le but de soutenir la formation de futurs chefs de file et l'élaboration de programmes d'études commerciales dans les universités des provinces de l'Atlantique.

Ce prix prestigieux récompense les étudiants en fonction de leurs résultats scolaires, de leur esprit d'entreprise, de leur leadership, de leur engagement communautaire, de leur philanthropie et de leurs aspirations professionnelles.

Chaque année universitaire, huit bourses sont offertes à des étudiants de premier cycle inscrits à temps plein à un programme d'études commerciales dans les universités des provinces de l'Atlantique. Depuis sa création, le prix Frank H. Sobey pour les études commerciales a permis de remettre plus de 4 millions de dollars à des étudiants.

