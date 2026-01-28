La Société élargit ses partenariats de livraison immédiate avec des tiers en ajoutant DoorDash à son offre.

La Société rationalise certains actifs liés à ses activités de commerce électronique.

La Société prévoit des bénéfices immédiats d'environ 95 millions de dollars en bénéfices d'exploitation annualisés; elle enregistre une dépréciation d'environ 750 millions de dollars au troisième trimestre de l'exercice 2026.

STELLARTON, NS, le 28 janv. 2026 /CNW/ - Empire Company Limited (« Empire » ou la « Société ») (TSX : EMP.A) et sa filiale en propriété exclusive, Sobeys inc., ont présenté aujourd'hui une mise à jour de leurs activités de commerce électronique visant une amélioration immédiate des résultats tout en accélérant le déploiement de ses partenariats de livraison immédiate avec des tiers, déjà éprouvés. Les mesures annoncées permettront à l'entreprise de mieux répondre à l'évolution des besoins des clients en ligne, particulièrement en matière de livraison rapide, un segment en forte croissance.

Empire prévoit que les mesures annoncées dans cette mise à jour généreront environ 95 millions de dollars en bénéfices d'exploitation annualisés au cours de l'exercice 2027. La Société encourra une dépréciation hors trésorerie et des charges de trésorerie connexes (incluant la dépréciation des actifs de droit d'utilisation) au troisième trimestre de l'exercice 2026 d'environ 750 millions de dollars à la suite de la rationalisation et du rendement financier inférieur aux attentes de son réseau au commerce électronique.

« Nous demeurons très engagés dans les activités d'épicerie en ligne au Canada et continuons de rendre les achats en ligne plus pratiques pour nos clients, tout en améliorant immédiatement les résultats financiers du commerce électronique », a déclaré Pierre St-Laurent, président et chef de la direction d'Empire.

Les éléments clés de la mise à jour d'Empire sur ses activités de commerce électronique sont les suivants:



1. Fermeture immédiate des installations de commerce électronique en Alberta, dont un centre de traitement des commandes clients (CTC) dans la région de Calgary et d'un plus petit centre de transbordement à Edmonton. De plus, comme annoncé précédemment, la Société maintiendra la suspension du développement du CTC dans la région de Vancouver.

Les activités du service Voilà d'Empire en Alberta n'ont pas répondu aux attentes financières de l'entreprise, principalement en raison de la taille et de la croissance du marché de l'épicerie en ligne en Alberta, qui se sont avérées plus modestes que prévu. Empire continuera de soutenir les clients de l'Ouest canadien qui préfèrent faire leurs achats en ligne par l'entremise de ses partenaires tiers.



La fermeture des installations en Alberta ne devrait pas avoir de répercussions importantes sur la croissance des ventes des magasins comparables de l'entreprise.

2. La Société continuera de servir sa clientèle de l'Ontario et du Québec par l'entremise de la bannière Voilà, en s'appuyant sur ses CTC existants dans les régions du Grand Toronto et de Montréal. Ces activités connaissent une croissance constante et restent un élément clé de l'offre globale de l'entreprise.

Grâce à la pénétration du commerce électronique en hausse et au fort potentiel de croissance en Ontario et au Québec, ainsi qu'à son solide partenariat avec Ocado, Empire est bien positionnée pour accroître la fidélisation des clients et améliorer la productivité et la rentabilité dans ces régions.

3. La Société va étendre ses partenariats de livraison immédiate avec des tiers grâce à une nouvelle collaboration avec DoorDash, qui devrait commencer dans les prochains mois. En améliorant l'accès aux produits d'épicerie essentiels au moyen d'une plateforme commerciale locale renommée au Canada, Empire élargira les options de livraison à domicile pour les clients aux quatre coins du pays et s'appuiera sur ses partenariats fructueux déjà établis avec des tiers.

Ces mesures reflètent l'engagement de la Société à offrir à ses clients diverses options de commerce électronique, tout en améliorant la rentabilité de tous ses canaux de commerce électronique.

« Les clients de l'Ontario et du Québec adorent Voilà. Même si elles ont été difficiles à prendre, les décisions concernant le réseau de CTC dans l'Ouest canadien contribueront à assurer la croissance et la rentabilité à long terme du commerce électronique », a déclaré M. St-Laurent. « Notre priorité reste de ravir nos clients tout en les encourageant à faire leurs achats dans nos bannières par le biais de plateformes tierces partout au pays. Ce n'est que le début du prochain chapitre de notre stratégie en matière de commerce électronique, alors que nous répondons aux besoins et aux attentes en constante évolution de nos clients. »

À PROPOS D'EMPIRE

Empire Company Limited (TSX : EMP.A) est une entreprise canadienne dont le siège social est situé à Stellarton, en Nouvelle-Écosse. Ses principales activités sont la vente au détail de produits alimentaires par sa filiale en propriété exclusive, Sobeys inc., et les activités immobilières connexes. Empire et ses filiales, marchands affiliés et franchisés, dont les ventes annuelles s'établissent à environ 31 G$ et qui comptent pour 17 G$ d'actifs, emploient environ 129 000 personnes. Des renseignements financiers supplémentaires sur Empire, y compris la notice annuelle, peuvent être consultés sur le site Web de la société à empireco.ca ou sur SEDAR à sedarplus.ca.

Pour obtenir des précisions, veuillez communiquer avec les personnes ci-dessous :

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES

Le présent document renferme des énoncés prospectifs qui sont présentés dans le but d'aider le lecteur à comprendre les prévisions de la direction concernant les priorités, les objectifs et les plans stratégiques de la Société. Ces énoncés prospectifs peuvent ne pas être appropriés à d'autres fins. Ces énoncés prospectifs comprennent, sans s'y limiter, les éléments suivants : l'ampleur de la dépréciation hors trésorerie et des charges de trésorerie connexes, ainsi que les attentes et le montant des bénéfices immédiats, qui peuvent être affectés par l'incertitude liée aux coûts d'exploitation futurs et à la mise en œuvre réussie des mesures d'efficacité opérationnelle; le calendrier de lancement de DoorDash, qui peut être affecté par le délai de mise en œuvre de la technologie connexe et la disponibilité des ressources tierces, les répercussions sur la croissance des ventes des magasins comparables dans l'Ouest canadien et l'augmentation prévue de la mobilisation des clients ainsi que l'amélioration de la productivité et de la rentabilité en Ontario et au Québec, qui peuvent être affectés par les changements dans les habitudes des clients, le rendement de son fournisseur technologique, Ocado Group plc (« Ocado ») et la capacité à mettre en œuvre avec succès des mesures d'efficacité. En raison de leur nature, les énoncés prospectifs sont fondés sur des hypothèses et sont assujettis à des incertitudes inhérentes et à d'autres facteurs qui pourraient causer un écart significatif entre les résultats réels et les énoncés prospectifs. Pour obtenir un supplément d'information sur les risques, les incertitudes et les hypothèses pouvant avoir une incidence sur les énoncés prospectifs de la Société, veuillez vous reporter aux documents déposés par la Société auprès des commissions des valeurs mobilières du Canada, notamment la rubrique « Gestion du risque » du rapport de gestion annuel 2025 de la Société. Bien que la Société soit d'avis que les prédictions, les attentes ou les conclusions indiquées dans les énoncés prospectifs sont raisonnables, elle ne peut donner aucune garantie quant à leur exactitude. Les lecteurs sont avisés de bien examiner les risques, les incertitudes et les hypothèses lorsqu'ils évaluent les énoncés prospectifs et de ne pas se fier outre mesure à ces renseignements. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent document sont susceptibles d'être modifiés, et la Société ne s'engage pas à mettre à jour les énoncés prospectifs qui pourraient être faits par elle ou en son nom, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent.

Renseignements pour les médias : Karen White-Boswell, Directrice, communications externes, Sobeys inc., [email protected] ; Renseignements pour les investisseurs : Katie Brine, Vice-présidente, relations avec les investisseurs, trésorerie et régime de retraite, Sobeys inc., [email protected]