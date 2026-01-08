Grâce à Nourrir le rêve, la famille de bannières d'Empire - Sobeys, IGA, Safeway, Foodland, Thrifty Foods, Farm Boy et Voilà - unira les communautés d'un océan à l'autre pour encourager Équipe Canada et célébrer le lien puissant qui unit l'alimentation, la famille et le sport.

En tant que détaillant alimentaire des familles canadiennes, nous soutenons les Canadiens et leurs rêves depuis 1907. Cette année, la campagne Nourrir le rêve d'Empire prendra vie en célébrant les personnes qui soutiennent les athlètes dans leur parcours, c'est-à-dire leurs amis, leur famille et leur communauté. En plus de soutenir nos athlètes, la campagne reflète également la forte montée de la fierté canadienne et cherchera à unir le pays et à nourrir le rêve d'une nation. Les Canadiens pourront découvrir la campagne grâce à ce qui suit :

Contenu sur les athlètes : Des courts métrages inspirants et des images saisissantes des athlètes de l'équipe Sobeys pour souligner le rôle essentiel de l'alimentation, des gens et des communautés dans le parcours des athlètes vers les Jeux olympiques d'hiver de Milano Cortina.

« En tant que détaillant alimentaire des familles canadiennes, nous soutenons les Canadiens et leurs rêves depuis 1907. Avec la montée de la fierté et de l'unité canadiennes au cours de la dernière année, nous avons élargi notre campagne Nourrir le rêve afin d'inspirer et de nourrir non seulement nos athlètes, mais aussi les rêves de tous les Canadiens, déclare Erika DeHaas, vice-présidente du marketing d'entreprise d'Empire Company Limited. Dans le contenu publicitaire lié à la campagne, nous avons cherché à traduire cet esprit en mettant l'accent sur nos racines canadiennes profondes et notre partenariat avec Équipe Canada. »

Empire est par ailleurs fière d'annoncer les remarquables athlètes de l'« équipe Sobeys » de cette année, un groupe inspirant d'athlètes olympiques et paralympiques qui incarnent la résilience, l'excellence et l'esprit du Canada. Ces athlètes représentent une grande diversité d'origines, de disciplines et de rêves, et ils monteront sur la scène mondiale lors des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver de Milano Cortina 2026 en brandissant fièrement le drapeau canadien. L'équipe Sobeys est représentée par :

Blayre Turnbull, hockey sur glace (Stellarton, Nouvelle-Écosse)

Isabelle Weidemann, patinage de vitesse sur longue piste (Calgary, Alberta)

Kalle Eriksson, ski para-alpin (Kimberly, Colombie-Britannique)

Paul Poirier, danse sur glace (Toronto, Ontario)

Piper Gilles, danse sur glace (Toronto, Ontario)

Sarah Nurse, hockey sur glace (Hamilton, Ontario)

Tyler Turner, parasurf des neiges (Campbell River, Colombie-Britannique)

« Le soutien de partenaires comme Sobeys, qui comprennent ce dont les athlètes canadiens ont besoin pour réaliser leurs rêves olympiques, est essentiel au succès de l'équipe canadienne sur la scène internationale. Nos valeurs communes contribuent à nourrir le rêve non seulement des athlètes d'Équipe Canada, mais aussi de tous les Canadiens qui les soutiendront cet hiver », explique Jacquie Ryan, chef de la marque et des affaires commerciales du Comité olympique canadien et chef de la direction de la Fondation olympique canadienne.

« Sobeys contribue au succès de l'équipe paralympique canadienne en fournissant deux éléments essentiels : un accès à une alimentation adéquate et un soutien national créé en mettant les athlètes sous les feux de la rampe », dit Karen O'Neill, chef de la direction du Comité paralympique canadien. Il faut une équipe formidable pour réaliser les rêves des athlètes paralympiques canadiens, et nous sommes impatients de les célébrer sur la scène mondiale. »

Cet hiver, Empire rassemble les partisans, les familles et les communautés grâce au pouvoir de la nourriture et du sport, alors qu'ils encouragent Équipe Canada. Les Canadiens et Canadiennes pourront se rendre sur le site sobeys.com pour en savoir plus sur l'initiative Nourrir le rêve, participer à des concours, recevoir des prix et démontrer leur soutien aux athlètes de l'équipe Sobeys.

