Prix Francine-Ruest-Jutras et Personnalité de la relève municipale - L'appel de candidatures pour l'édition 2023 est lancé!

MONTRÉAL, le 9 févr. 2023 /CNW Telbec/ - L'Union des municipalités du Québec (UMQ) a lancé aujourd'hui l'appel de candidatures pour l'édition 2023 des prix Francine-Ruest-Jutras et Personnalité de la relève municipale. Ces deux distinctions reconnaissent l'apport et le travail des femmes et des jeunes d'exception qui se démarquent sur la scène politique municipale.

« Les femmes et les jeunes prennent de plus en plus leur place dans nos municipalités. Leur implication contribue à rendre la démocratie locale plus représentative, riche et inclusive, et ce, dans toutes nos régions. L'UMQ est fière de reconnaître des femmes et des jeunes qui se distinguent par leur engagement, tant au conseil municipal qu'au sein de leur communauté, grâce au prix Francine-Ruest-Jutras et au prix Personnalité de la relève municipale. J'invite mes collègues de partout au Québec, dont la candidature est admissible pour l'une ou l'autre de ces distinctions, à se manifester en grand nombre dans le cadre de l'édition 2023! », a déclaré monsieur Daniel Côté, président de l'UMQ et maire de Gaspé.

La date limite pour participer aux deux concours est le 23 mars 2023, à 16 h. Les noms des lauréates et lauréats seront dévoilés lors des Assises 2023 de l'UMQ, qui se tiendront du 3 au 5 mai prochains au Hilton Lac-Leamy, à Gatineau.

À propos du prix Francine-Ruest-Jutras

L'UMQ salue de façon particulière la contribution des élues municipales au développement durable des communautés par la remise du prix Francine-Ruest-Jutras, qui célèbre cette année son dixième anniversaire. Cette distinction, remise en collaboration avec Bell, rend hommage à l'ex-mairesse de Drummondville, qui a présidé l'UMQ de 2002 à 2004, faisant d'elle la première femme à occuper ce poste. Le prix vise à reconnaître l'excellence et le leadership des femmes sur la scène politique municipale et dans la gouvernance locale. Les détails et le formulaire de candidature sont disponibles sur la page du concours.

À propos du prix Personnalité de la relève municipale

L'UMQ souligne également cette année le quinzième anniversaire de son prix Personnalité de la relève municipale. Cette distinction, une première dans le monde municipal, a pour but de souligner le fruit du travail d'une élue municipale ou d'un élu municipal de 35 ans ou moins, qui s'est distingué dans sa communauté par une réalisation ayant un impact significatif sur la qualité de vie de ses concitoyennes et concitoyens. Les détails et le formulaire de candidature sont disponibles sur la page du concours.

