Prix Femmes engagées : l'Assemblée nationale du Québec honore trois femmes au parcours d'exception

QUÉBEC, le 18 mars 2026 /CNW/ - La présidence de l'Assemblée nationale du Québec a célébré hier soir les lauréates de la première édition des prix Femmes engagées lors d'une cérémonie émouvante tenue à l'agora du pavillon d'accueil de l'Assemblée nationale. Cette nouvelle distinction honore des femmes qui, par leur engagement, transforment leur milieu et inspirent la société québécoise.

L'événement a également souligné l'inauguration de l'espace Femmes engagées, consacré à la reconnaissance et à la transmission de l'engagement des femmes au Québec. Vidéo, capsules témoignages, modules tactiles, l'espace met à l'avant-plan des parcours uniques de femmes exceptionnelles qui ont marqué, à leur façon, le Québec de manière constructive.

Pour cette première édition des prix Femmes engagées, trois femmes ont été honorées dans trois catégories distinctes (courtes biographies en annexe) :

Fille engagée - 12 à 17 ans : M me Axelle Dépatie

Femme engagée de la relève - 18 à 35 ans : M me Sasha Luccioni

Femme engagée - 36 ans et plus : Mme Dorothy Rhau

« Nous souhaitons que ces lauréates deviennent des modèles pour toutes et tous et que leur engagement incite d'autres femmes et jeunes filles à prendre leur juste place dans la société », a déclaré Mme Nathalie Roy, présidente de l'Assemblée nationale du Québec et instigatrice de cette initiative.

Annexe Les lauréates des prix Femmes engagées, édition 2025-2026

Catégorie fille engagée - 12 à 17 ans



Axelle Dépatie, élève du Collège Notre-Dame à Montréal, fonde le premier comité féministe de l'histoire de son école. Par ses actions concrètes et mobilisatrices, Axelle Dépatie promeut l'égalité et la valorisation des filles, notamment dans le sport, transformant durablement la culture de son établissement.

Catégorie femme engagée de la relève - 18 à 35 ans



Sasha Luccioni, chercheuse en intelligence artificielle et experte en durabilité, mène des projets qui allient innovation technologique, justice sociale et sensibilisation au changement climatique. Sasha Luccioni forme la prochaine génération de femmes en IA et contribue à promouvoir un développement technologique responsable, inclusif et durable.

Catégorie femme engagée - 36 ans et plus



Dorothy Rhau, entrepreneure sociale, humoriste et leader d'impact, est la première femme noire humoriste francophone au Québec et au Canada. Fondatrice d'Audace au Féminin, Dorothy Rhau a lancé des initiatives majeures (Salon international de la femme noire, campagne Tétons Ben Drôles), contribuant à favoriser l'inclusion économique, sociale et citoyenne des femmes afrodescendantes.

SOURCE Assemblée nationale du Québec

Source et renseignements : Camille Simard, Conseillère en communication, Assemblée nationale du Québec, Téléphone : 418 928-4009, Courriel : [email protected]