Concours d'écriture de l'Assemblée nationale du Québec : les jeunes prennent la plume pour la nature et l'environnement

QUÉBEC, le 22 avril 2026 /CNW/ - À l'occasion d'une cérémonie en leur honneur, l'Assemblée nationale du Québec a fièrement accueilli les finalistes de la troisième édition du concours d'écriture Point-virgule, consacré à la valorisation de la langue française chez les jeunes. L'événement, présidé par M. Frantz Benjamin, vice-président de l'Assemblée nationale, a rassemblé ces auteurs et auteures, leurs enseignants et enseignantes ainsi que leurs proches.

Un thème engageant pour les jeunes

Pour cette troisième édition, des élèves du premier cycle du secondaire se sont penchés sur un thème enraciné dans l'air du temps : l'importance de la nature et de l'environnement. Grâce à l'implication du personnel enseignant, l'Assemblée nationale a reçu près d'une soixantaine de textes, soit deux fois plus que lors de l'édition précédente.

« Je me réjouis que le thème retenu cette année ait coloré la plume de ces écrivaines et écrivains en devenir, à la fois sensibles aux beautés du monde et au fait des mouvances du 21e siècle. En découlent des regards et des réflexions authentiques, uniques », a déclaré M. Frantz Benjamin, responsable de ce concours littéraire et écrivain-poète.

Avec une grande volonté d'être vecteur de changement, cette jeunesse brillante a su partager ses observations sur les transformations du climat et ses espoirs d'un monde plus durable. Certains jeunes ont même choisi de s'adresser à leur députée ou député, leur demandant de porter leurs propos jusqu'à l'Assemblée nationale.

« Quel plaisir de lire l'engagement de ces jeunes envers leur milieu et la langue française! Par leurs magnifiques et pertinents écrits, ces élèves révèlent la beauté de notre monde et de notre langue, une langue qui nous distingue et porte nos convictions », a mentionné Mme Nathalie Roy, présidente de l'Assemblée nationale.

3 000 $ remis en bourses et en soutien pédagogique

Les 10 meilleurs textes ont été sélectionnés par un comité d'évaluation composé de membres du personnel, puis réunis dans un recueil. L'un de ces textes a reçu une mention coup de cœur de la part d'un jury formé de parlementaires. Les trois textes s'étant le plus démarqués ont valu à leurs auteures et leur auteur des bourses totalisant 1 700 $. Des cartes-cadeaux, d'une valeur totale de 1 300 $, ont également été remises à leurs enseignantes et leur enseignant pour l'achat de livres francophones destinés à leur classe.

L'Assemblée nationale du Québec félicite cette jeunesse talentueuse!

Lauréates et lauréat :

Premier prix : Gabrielle Martin , École secondaire Mont-Saint-Sacrement, circonscription de La Peltrie

, École secondaire Mont-Saint-Sacrement, circonscription de La Peltrie Deuxième prix et coup de cœur des parlementaires : Élaura Hébert , École Dorval-Jean-XXIII, circonscription de Marquette

, École Dorval-Jean-XXIII, circonscription de Marquette Troisième prix : Sethy Deblaciat, Collège international Marie de France, circonscription de Mont-Royal-Outremont

Finalistes :

Adam Bouchard , École secondaire Marcellin-Champagnat, circonscription d'Iberville

, École secondaire Marcellin-Champagnat, circonscription d'Iberville Marilou Bouchard , École secondaire Saint-Joseph de Saint-Hyacinthe, circonscription de Saint-Hyacinthe

, École secondaire Saint-Joseph de Saint-Hyacinthe, circonscription de Saint-Hyacinthe Léanne Buteau , École secondaire De Rochebelle, circonscription de Jean-Talon

, École secondaire De Rochebelle, circonscription de Jean-Talon Emma Denault , École des Appalaches, circonscription de Bellechasse

, École des Appalaches, circonscription de Bellechasse Philippe Drolet , École secondaire Mont-Saint-Sacrement, circonscription de La Peltrie

, École secondaire Mont-Saint-Sacrement, circonscription de La Peltrie Anaève Meunier , École secondaire Marcellin-Champagnat, circonscription d'Iberville

, École secondaire Marcellin-Champagnat, circonscription d'Iberville Justin Verreault, École secondaire Mont-Saint-Sacrement, circonscription de La Peltrie

Le recueil de textes de l'édition 2025-2026 est diffusé sur le site Web Par ici la démocratie.

SOURCE Assemblée nationale du Québec

Source et renseignements : Noémie Laliberté, Conseillère en communication, Téléphone : 367 995-8753, Courriel : [email protected]