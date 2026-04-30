Des jeunes du primaire siègent à l'Assemblée nationale du Québec!
Nouvelles fournies parAssemblée nationale du Québec
30 avr, 2026, 14:00 ET
QUÉBEC, le 30 avril 2026 /CNW/ - Les 30 avril et 1er mai 2026, des députées et députés en herbe occuperont le salon Rouge à l'occasion de la 28e législature du Parlement écolier. Au total, 118 élèves de 6e année en provenance de 25 circonscriptions électorales se réuniront pour cette simulation parlementaire, sous la présidence de Mme Sylvie D'Amours, vice-présidente de l'Assemblée nationale du Québec. Ce sont 29 écoles qui prendront ainsi part à la simulation, dont une majorité d'écoles publiques.
Chaque année, cette activité pédagogique permet de familiariser des élèves du primaire avec le fonctionnement du parlementarisme et de stimuler leur intérêt pour l'engagement citoyen, leur rappelant que la participation à la vie démocratique débute bien avant l'âge de vote.
« Lors du Parlement écolier, les jeunes peuvent s'exprimer, faire valoir leurs opinions et réaliser que leur voix est entendue jusqu'à l'Assemblée nationale. Cette expérience porteuse leur donne l'occasion de développer des compétences et de mettre en pratique des apprentissages essentiels à une citoyenneté active et éclairée, des connaissances qui leur serviront toute leur vie durant », a mentionné Mme Sylvie D'Amours.
Des projets de loi qui invitent à la réflexion collective
Pour cette 28e édition, les jeunes prendront la parole et échangeront sur les projets de loi suivants :
- projet de loi no 1 : Loi sur les unités d'urgence consacrées aux enfants;
- projet de loi no 2 : Loi visant à interdire l'utilisation de pesticides chimiques et d'engrais de synthèse pour l'entretien des gazons afin de protéger l'environnement et la santé de la population;
- projet de loi no 3 : Loi sur les corridors actifs à proximité des écoles;
- projet de loi no 4 : Loi visant à mettre en place des dispositions afin de soutenir les personnes en situation d'itinérance.
La Fondation Jean-Charles-Bonenfant est fière de contribuer à l'éducation à la démocratie en remettant des bourses à des jeunes participantes et participants du Parlement écolier.
Annexe
Les circonscriptions électorales représentées lors de la 28e législature du Parlement écolier
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Circonscription électorale
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Nom de l'établissement d'enseignement
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Beauharnois
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École Saint-Étienne
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Brome-Missisquoi
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École Clé-des-Champs
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Charlevoix-Côte-de-Beaupré
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École Saint-Pierre de L'Isle-aux-Coudres
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Chauveau
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École Montagnac
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Côte-du-Sud
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École primaire Monseigneur-Sirois
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Fabre
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École le Baluchon
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Gaspé
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École des Prospecteurs
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Gouin
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École Saint-Arsène
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Hochelaga-Maisonneuve
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École Saint-Émile
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Laporte
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École internationale de Greenfield Park
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Marie-Victorin
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École Claude-Lafortune
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Maskinongé
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École alternative de la Tortue-des-Bois
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Mégantic
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École de la Voie-Lactée
École des Trois-Cantons
École Notre-Dame-de-Lorette
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Mercier
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École Lanaudière
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Montarville
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École Les Trois Saisons
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Nelligan
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École Émile-Nelligan
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Notre-Dame-de-Grâce
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École Étoile filante
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Richmond
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École Notre-Dame-de-l'Assomption
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Rouyn-Noranda-Témiscamingue
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École des Collines
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Saint-Jean
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École Saint-Johns
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Saint-Laurent
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Collège Jacques-Prévert
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Taillon
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École primaire de Normandie
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Trois-Rivières
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Collège Marie-de-l'Incarnation
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Verdun
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École Chanoine-Joseph-Théorêt
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Viau
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École Sainte-Lucie
École Bienville
SOURCE Assemblée nationale du Québec
Source et renseignements : Noémie Laliberté, Conseillère en communication, Téléphone : 367 995-8753, Courriel : [email protected]
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