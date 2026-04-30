Des jeunes du primaire siègent à l'Assemblée nationale du Québec!

Nouvelles fournies par

Assemblée nationale du Québec

30 avr, 2026, 14:00 ET

QUÉBEC, le 30 avril 2026 /CNW/ - Les 30 avril et 1er mai 2026, des députées et députés en herbe occuperont le salon Rouge à l'occasion de la 28e législature du Parlement écolier. Au total, 118 élèves de 6e année en provenance de 25 circonscriptions électorales se réuniront pour cette simulation parlementaire, sous la présidence de Mme Sylvie D'Amours, vice-présidente de l'Assemblée nationale du Québec. Ce sont 29 écoles qui prendront ainsi part à la simulation, dont une majorité d'écoles publiques.

Chaque année, cette activité pédagogique permet de familiariser des élèves du primaire avec le fonctionnement du parlementarisme et de stimuler leur intérêt pour l'engagement citoyen, leur rappelant que la participation à la vie démocratique débute bien avant l'âge de vote.

« Lors du Parlement écolier, les jeunes peuvent s'exprimer, faire valoir leurs opinions et réaliser que leur voix est entendue jusqu'à l'Assemblée nationale. Cette expérience porteuse leur donne l'occasion de développer des compétences et de mettre en pratique des apprentissages essentiels à une citoyenneté active et éclairée, des connaissances qui leur serviront toute leur vie durant », a mentionné Mme Sylvie D'Amours.

Des projets de loi qui invitent à la réflexion collective

Pour cette 28e édition, les jeunes prendront la parole et échangeront sur les projets de loi suivants : 

  • projet de loi no 1 : Loi sur les unités d'urgence consacrées aux enfants
  • projet de loi no 2 : Loi visant à interdire l'utilisation de pesticides chimiques et d'engrais de synthèse pour l'entretien des gazons afin de protéger l'environnement et la santé de la population
  • projet de loi no 3 : Loi sur les corridors actifs à proximité des écoles
  • projet de loi no 4 : Loi visant à mettre en place des dispositions afin de soutenir les personnes en situation d'itinérance

La Fondation Jean-Charles-Bonenfant est fière de contribuer à l'éducation à la démocratie en remettant des bourses à des jeunes participantes et participants du Parlement écolier.

Annexe
Les circonscriptions électorales représentées lors de la 28e législature du Parlement écolier

Circonscription électorale

Nom de l'établissement d'enseignement

Beauharnois

École Saint-Étienne

Brome-Missisquoi

École Clé-des-Champs

Charlevoix-Côte-de-Beaupré

École Saint-Pierre de L'Isle-aux-Coudres

Chauveau

École Montagnac

Côte-du-Sud

École primaire Monseigneur-Sirois

Fabre

École le Baluchon

Gaspé

École des Prospecteurs

Gouin

École Saint-Arsène

Hochelaga-Maisonneuve

École Saint-Émile

Laporte

École internationale de Greenfield Park

Marie-Victorin

École Claude-Lafortune

Maskinongé

École alternative de la Tortue-des-Bois

Mégantic

École de la Voie-Lactée

École des Trois-Cantons

École Notre-Dame-de-Lorette

Mercier

École Lanaudière

Montarville

École Les Trois Saisons

Nelligan

École Émile-Nelligan
École primaire Saint-Gérard

Notre-Dame-de-Grâce

École Étoile filante

Richmond

École Notre-Dame-de-l'Assomption

Rouyn-Noranda-Témiscamingue

École des Collines

Saint-Jean

École Saint-Johns

Saint-Laurent

Collège Jacques-Prévert

Taillon

École primaire de Normandie

Trois-Rivières

Collège Marie-de-l'Incarnation

Verdun

École Chanoine-Joseph-Théorêt

Viau

École Sainte-Lucie

École Bienville

SOURCE Assemblée nationale du Québec

Source et renseignements : Noémie Laliberté, Conseillère en communication, Téléphone : 367 995-8753, Courriel : [email protected]

Profil de l'entreprise

Assemblee nationale du Quebec