Des jeunes du primaire siègent à l'Assemblée nationale du Québec!

QUÉBEC, le 30 avril 2026 /CNW/ - Les 30 avril et 1er mai 2026, des députées et députés en herbe occuperont le salon Rouge à l'occasion de la 28e législature du Parlement écolier. Au total, 118 élèves de 6e année en provenance de 25 circonscriptions électorales se réuniront pour cette simulation parlementaire, sous la présidence de Mme Sylvie D'Amours, vice-présidente de l'Assemblée nationale du Québec. Ce sont 29 écoles qui prendront ainsi part à la simulation, dont une majorité d'écoles publiques.

Chaque année, cette activité pédagogique permet de familiariser des élèves du primaire avec le fonctionnement du parlementarisme et de stimuler leur intérêt pour l'engagement citoyen, leur rappelant que la participation à la vie démocratique débute bien avant l'âge de vote.

« Lors du Parlement écolier, les jeunes peuvent s'exprimer, faire valoir leurs opinions et réaliser que leur voix est entendue jusqu'à l'Assemblée nationale. Cette expérience porteuse leur donne l'occasion de développer des compétences et de mettre en pratique des apprentissages essentiels à une citoyenneté active et éclairée, des connaissances qui leur serviront toute leur vie durant », a mentionné Mme Sylvie D'Amours.

Des projets de loi qui invitent à la réflexion collective

Pour cette 28e édition, les jeunes prendront la parole et échangeront sur les projets de loi suivants :

projet de loi n o 1 : Loi sur les unités d'urgence consacrées aux enfants ;

; projet de loi n o 2 : Loi visant à interdire l'utilisation de pesticides chimiques et d'engrais de synthèse pour l'entretien des gazons afin de protéger l'environnement et la santé de la population ;

: ; projet de loi n o 3 : Loi sur les corridors actifs à proximité des écoles ;

: ; projet de loi no 4 : Loi visant à mettre en place des dispositions afin de soutenir les personnes en situation d'itinérance.

La Fondation Jean-Charles-Bonenfant est fière de contribuer à l'éducation à la démocratie en remettant des bourses à des jeunes participantes et participants du Parlement écolier.

Annexe

Les circonscriptions électorales représentées lors de la 28e législature du Parlement écolier

Circonscription électorale Nom de l'établissement d'enseignement Beauharnois École Saint-Étienne Brome-Missisquoi École Clé-des-Champs Charlevoix-Côte-de-Beaupré École Saint-Pierre de L'Isle-aux-Coudres Chauveau École Montagnac Côte-du-Sud École primaire Monseigneur-Sirois Fabre École le Baluchon Gaspé École des Prospecteurs Gouin École Saint-Arsène Hochelaga-Maisonneuve École Saint-Émile Laporte École internationale de Greenfield Park Marie-Victorin École Claude-Lafortune Maskinongé École alternative de la Tortue-des-Bois Mégantic École de la Voie-Lactée École des Trois-Cantons École Notre-Dame-de-Lorette Mercier École Lanaudière Montarville École Les Trois Saisons Nelligan École Émile-Nelligan

École primaire Saint-Gérard Notre-Dame-de-Grâce École Étoile filante Richmond École Notre-Dame-de-l'Assomption Rouyn-Noranda-Témiscamingue École des Collines Saint-Jean École Saint-Johns Saint-Laurent Collège Jacques-Prévert Taillon École primaire de Normandie Trois-Rivières Collège Marie-de-l'Incarnation Verdun École Chanoine-Joseph-Théorêt Viau École Sainte-Lucie École Bienville

SOURCE Assemblée nationale du Québec

Source et renseignements : Noémie Laliberté, Conseillère en communication, Téléphone : 367 995-8753, Courriel : [email protected]