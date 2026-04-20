24e édition des Prix du livre politique : les finalistes enfin connus!

QUÉBEC, le 20 avril 2026 /CNW/ - C'est avec joie que l'Assemblée nationale du Québec dévoile les finalistes de la 24e édition des Prix du livre politique! Les lauréates et lauréats seront connus lors de la cérémonie qui se tiendra le 13 mai dès 14 h 30 à la Bibliothèque de l'Assemblée nationale, en présence du vice-président de l'Assemblée nationale, M. Frantz Benjamin.

« Depuis 2023, j'ai l'honneur de présider ce concours littéraire d'exception qui reconnaît le talent et la qualité d'écrits traitant spécifiquement de la politique québécoise. À titre de vice-président de l'Assemblée nationale et d'écrivain, je ressens une grande fierté à récompenser le travail des auteures et auteurs, de même que celui des diplômées et diplômés universitaires, sélectionnés cette année pour la richesse de leurs propos, l'originalité de leurs analyses et les retombées de leurs travaux sur le débat public. Celles et ceux qui écrivent sur la politique québécoise ne racontent pas seulement une société : elles et ils la questionnent et l'éclairent. Leurs écrits nourrissent la réflexion collective et nous donnent une voix ancrée dans notre réalité », a mentionné M. Benjamin. « Je suis heureux que l'Assemblée nationale et la Fondation Jean-Charles-Bonenfant reconnaissent, année après année, le travail intellectuel réalisé en offrant des bourses totalisant jusqu'à 20 000 $. Il me tarde de les décerner aux lauréats et lauréates. »

La cérémonie sera suivie, à 15 h 15, de l'activité grand public Les Prix du livre politique : parole à la relève, animée par M. Pierre-Luc Brisson, professeur adjoint au Département des sciences historiques de l'Université Laval. Cette activité favorisant les échanges mettra davantage en lumière les travaux célébrés par les Prix de la Fondation Jean-Charles-Bonenfant.

Rappelons que les Prix de la présidence de l'Assemblée nationale récompensent, avec des bourses totalisant 10 500 $, la qualité, la pertinence et l'originalité de livres traitant de la politique québécoise. Assortis de bourses d'une valeur totale de 9 500 $, les Prix de la Fondation Jean-Charles-Bonenfant sont remis à des étudiants et étudiantes qui ont déposé une thèse de doctorat ou un mémoire de maîtrise portant sur ce même sujet.

Finalistes dans la catégorie des livres - Prix de la présidence

Christophe Allaire Sévigny

Séparés mais égaux : enquête sur la ségrégation scolaire au Québec , Lux Éditeur

, Lux Éditeur Hélène Charron

La longue marche de l'égalité au Québec : sexe, genre et féminisme , Presses de l'Université de Montréal

Montréal Alexandre Dumas

La ligne de parti au Québec : de la Confédération à nos jours , Éditions du Septentrion

David Olivier

Penser le Québec au quotidien : l'engagement intellectuel de Gérard Bergeron, 1956-1998 , Presses de l'Université Laval

Finalistes dans la catégorie des thèses de doctorat - Prix de la Fondation Jean-Charles-Bonenfant

Guillaume Lamy

Le renouvellement de la guerre des idées par la recherche : les stratégies d'influence des think tanks libertariens au Québec , Université du Québec à Montréal

, Université du Québec à Montréal Camille Robert

Les travailleuses de l'éducation et de la santé face au tournant néolibéral de l'État québécois (1980-1990), Université du Québec à Montréal

Finaliste dans la catégorie des mémoires de maîtrise - Prix de la Fondation Jean-Charles-Bonenfant

Maxim Aubrey-Robillard

La solidarité internationale comme réponse à la mondialisation néolibérale : analyse des discours de la CSN et de la FTQ , Université du Québec à Montréal

, Université du Québec à Montréal Arthur Foucher

« We see the smoke of the White man upon all of our ground » : colonialisme municipal à Oka, 1839-1912, Université de Montréal

Enfin, apprenez-en davantage sur l'histoire des Prix du livre politique en explorant l'exposition virtuelle Le pouvoir des idées.

SOURCE Assemblée nationale du Québec

Sources et renseignements: Laurie Gosselin-Bélanger, Téléphone : 418 473-7312, Courriel : [email protected]