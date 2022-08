QUÉBEC, le 25 août 2022 /CNW Telbec/ - C'est avec fierté que Sollio Groupe Coopératif a annoncé les finalistes et les gagnants du Prix établissement et transfert de ferme lors d'une soirée spéciale soulignant son 100e anniversaire, qui s'est déroulée le 24 août dernier.

Les finalistes

Ferme A & L Desnoyers inc., grande gagnante de la catégorie Transfert de ferme. (Groupe CNW/Sollio Groupe Coopératif) Ferme Valsé inc., grande gagnante de la catégorie Établissement d’entreprise agricole. (Groupe CNW/Sollio Groupe Coopératif)

Voici les portraits des quatre fermes finalistes à découvrir à travers des articles leur étant dédiés dans le magazine Coopérateur.

Catégorie

Établissement : Ferme Valsé inc.,

membre d'Avantis

Coopérative Catégorie Transfert : Ferme A & L

Desnoyers inc.,

membre d'Uniag

Coopérative Catégorie

Établissement : Ferme Wilvoc

Holsteins, membre de

Novago Coopérative Catégorie

Transfert : Ferme Magolait enr.,

membre de VIVACO

groupe coopératif Article Article Article Article

Les gagnants

Ferme Valsé inc., grande gagnante de la catégorie Établissement d'entreprise agricole.

Ferme A & L Desnoyers inc., grande gagnante de la catégorie Transfert de ferme.

« Au nom du conseil d'administration et en mon nom, je félicite les gagnants du Prix établissement et transfert de ferme! Je souhaite également remercier les participants de cette édition. Nous sommes immensément fiers d'encourager la relève agricole à travers ce prix depuis maintenant 20 ans. Le dévouement et la résilience dont font preuve les entrepreneurs agricoles doit être soulignée et applaudie. Encore une fois, bravo à tous les participants! », a déclaré monsieur Ghislain Gervais, président de Sollio Groupe Coopératif.

À propos du Prix établissement et transfert de ferme

Depuis plus de 20 ans, le Prix établissement et transfert de ferme met en valeur des producteurs et des productrices de notre réseau ayant réussi avec succès le transfert ou le démarrage d'une entreprise agricole tout en assurant la pérennité et l'équité de toutes les parties prenantes. Comme coopérative pancanadienne, Sollio Groupe Coopératif souhaite offrir l'occasion aux entrepreneurs agricoles de s'inspirer des meilleurs modèles de transfert et d'établissement d'ici. Pour en savoir plus, visitez sollio.coop/fr/petf_qc.

À propos de Sollio Groupe Coopératif

Sollio Groupe Coopératif est la plus importante coopérative agricole au Canada aux racines québécoises. Depuis 1922, cultiver, élever, produire, transformer et bâtir l'économie de demain sont des gestes quotidiens qui font partie de l'ADN de ses 15 850 employés et des 7 000 travailleurs des coopératives affiliées. Avec plus de 123 000 membres, producteurs agricoles et consommateurs regroupés au sein de 48 coopératives agricoles traditionnelles et de consommation, Sollio Groupe Coopératif contribue à nourrir les gens en veillant à la prospérité des familles agricoles pour assurer au monde un avenir durable. Grâce à ses trois divisions - Sollio Agriculture, Olymel S.E.C. et Groupe BMR inc. - Sollio Groupe Coopératif agit fièrement comme moteur de développement économique et social enraciné en région qui génère un chiffre d'affaires de 8,3 milliards $ (plus de 11 milliards $ en incluant les coopératives affiliées). Sollio Groupe Coopératif est classée parmi les sociétés les mieux gérées au Canada. Pour en savoir plus, visitez sollio.coop.

