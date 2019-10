Prix du mérite à une agence - Conseil canadien des parcs - Le développement de l'offre hivernale de la Sépaq reconnu par ses pairs

QUÉBEC, le 8 oct. 2019 /CNW Telbec/ - La Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq) a reçu le « Prix du mérite à une agence » du Conseil canadien des parcs pour le développement de son offre hivernale. La remise du prix a eu lieu hier lors de l'Assemblée générale du Conseil canadien des parcs, en marge de la Conférence canadienne sur les parcs, qui se tient jusqu'au 10 octobre à Québec.

« Nous sommes très fiers de cette réalisation, car la Sépaq chérit la vision de connecter le plus grand nombre à la nature. En développant son offre hivernale, elle favorise l'accessibilité aux territoires tout au long de l'année et permet à un grand nombre de familles, de jeunes et de personnes de tous âges de profiter des plaisirs de l'hiver en plein air », explique le président-directeur général, Jacques Caron.

L'expérience hivernale est en effet en croissance à la Sépaq, notamment du côté des parcs nationaux. La clientèle était définitivement au rendez-vous au cours des trois derniers hivers, avec une hausse de fréquentation de 13,8 % et un nombre record de près de 860 000 visiteurs à l'hiver 2018-2019.

La Sépaq poursuit ses efforts dans le but de démocratiser les activités hivernales et de faire apprécier cette saison à tous les Québécois en leur présentant une offre diversifiée. Les établissements ont notamment élaboré des programmations thématiques (soirées aux flambeaux, activités de découverte hivernales, etc.) et des journées spéciales rassembleuses. Ils ont également travaillé de concert avec des partenaires en région pour offrir des événements à saveur locale (ex. : cuisine mobile avec randonnée en sentier au parc national des Îles-de-Boucherville, activités carnavalesques au parc national de la Jacques-Cartier).

Des activités populaires ont également été davantage développées (vélo à pneus surdimensionnés - fatbike, ski de fond - dont un parcours d'initiation au parc national du Mont-Saint-Bruno -, ski hors-piste, patin, etc.), contribuant ainsi à cultiver l'intérêt d'une nouvelle génération d'adeptes de plein air, et ce, durant les quatre saisons.

Mentionnons également l'ouverture hivernale du parc national des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie, qui a suscité beaucoup d'intérêt.

Enfin, la Journée d'hiver Sépaq a connu une hausse marquée de son achalandage (+32 % en 2019), preuve de l'engouement des Québécois. La population sera d'ailleurs invitée à participer à la 4e édition le 25 janvier 2020, afin de profiter des joies de l'hiver!

