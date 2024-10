Prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin - M. Jimmy Laliberté et M. Martin Demers, deux bénévoles exemplaires de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, honorés par la ministre Isabelle Charest

ROBERVAL, QC, le 25 oct. 2024 /CNW/ - L'engagement bénévole est primordial pour l'organisation et la tenue des activités de sport ou de loisir. Nous nous devons de reconnaître l'importance du travail effectué par nos bénévoles dans ces domaines pour chaque région du Québec et de rappeler leur impact positif dans nos communautés. Ainsi, la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Mme Isabelle Charest, tient à féliciter M. Jimmy Laliberté, lauréat du prix Dollard-Morin de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, et M. Martin Demers, lauréat en sport pour le volet national du prix Dollard-Morin.

En 1992, le ministère de l'Éducation a introduit les prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin afin de mettre en valeur les efforts de nos bénévoles et d'inciter d'autres concitoyennes et concitoyens à s'impliquer dans le développement de leur communauté. De plus, le prix Dollard-Morin vise aussi à souligner les actions des municipalités et des organismes qui soutiennent l'engagement bénévole.

La ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mme Andrée Laforest, s'est jointe à la ministre Isabelle Charest pour féliciter M. Laliberté et M. Demers pour leur engagement exceptionnel, et a profité de l'occasion pour remercier tous les bénévoles qui contribuent à rendre la région plus active et dynamique.

Citations :

« Dans le domaine du sport et des loisirs, le bénévolat crée des occasions de partage de savoirs et de compétences, il renforce les liens communautaires et fait vivre à plusieurs des expériences positives qui permettent de maintenir de saines habitudes de vie. En tant que ministre, je suis toujours honorée de remettre les prix Dollard-Morin à nos lauréates et lauréats afin de souligner leur dévouement, leur engagement et leur travail remarquable dans le secteur du sport et des loisirs. Nous pouvons tous être fiers du temps et des efforts que vous avez déployés pour le bien-être de votre région. Merci pour votre implication, M. Laliberté et M. Demers! »

Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

« Je tiens à vous féliciter sincèrement, M. Laliberté et M. Demers, pour votre participation exemplaire comme bénévoles auprès de la population de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ce prix vous honore et témoigne de notre gratitude pour tout ce que vous apportez à votre communauté. Merci de contribuer au bien-être de notre milieu de vie et d'en faire un endroit agréable! »

Andrée Laforest, ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« Au nom de l'ensemble des citoyens et citoyennes de la circonscription de Roberval, je tiens à remercier M. Laliberté et M. Demers pour leur contribution bénévole extraordinaire à notre milieu. Votre participation active à la vie de votre communauté profite à vos concitoyens et contribue de belle façon au dynamisme de notre collectivité. »

Nancy Guillemette, députée de Roberval

Fait saillant :

Le prix est sous la responsabilité du ministère de l'Éducation, en partenariat avec le Réseau des unités régionales de loisir et de sport, les unités régionales de loisir et de sport, le Conseil québécois du loisir, la Corporation SportsQuébec et l'Association québécoise du loisir municipal.

ANNEXE

Liste complète des lauréates et lauréats



Noms Lauréats régionaux

01 - Bas-Saint-Laurent Christian Pelletier 02 - Saguenay─Lac-Saint-Jean Jimmy Laliberté 03 - Capitale-Nationale René Lemay 04 - Mauricie Lisette Venne 05 - Estrie Daniel Harvey 06 - Montréal Marjorie Walter 07 - Outaouais Jocelyn Carle 08 - Abitibi-Témiscamingue Philippe Larouche 09 - Côte-Nord Paul Lord 10 - Nord-du-Québec Annie Bouchard 11 - Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine Christine Duguay 12 - Chaudière-Appalaches Fanny Michaud 13 - Laval Audrey Charpentier 14 - Lanaudière Normand Brière 15 - Laurentides Luc Lalonde 16 - Montérégie Isabelle Moutquin 17 - Centre-du-Québec Sandy Demers Lauréats Relève

Loisir Hugo Chouinard Sport Brittanie Guay Lauréats nationaux

Loisir Roger Ménard Sport Martin Demers Lauréats Soutien au bénévolat

Organisme Société d'histoire de Sillery Municipalité Ville de Chambly

