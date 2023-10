Prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin - Le gouvernement du Québec rend hommage à 22 bénévoles, organismes et municipalités engagés

QUÉBEC, le 13 oct. 2023 /CNW/ - Afin de mettre en valeur l'engagement bénévole dans les domaines du loisir et du sport au Québec, le député de Jonquière et adjoint gouvernemental à la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, M. Yannick Gagnon, au nom de la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Mme Isabelle Charest, rend hommage aux 22 lauréates et lauréats du prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin.

Depuis maintenant 31 ans, le prix Dollard-Morin souligne l'apport inestimable des bénévoles s'impliquant, dans les domaines du loisir et du sport, pour le développement de leur communauté et le bien-être de leurs concitoyennes et concitoyens. Il vise également à souligner l'engagement des municipalités, des arrondissements et des organismes qui soutiennent les bénévoles dans leurs actions en loisir et en sport.

Voici la liste des prix attribués en 2023 :

Volet national : ce volet met en lumière l'engagement d'un bénévole en loisir et d'un bénévole en sport, ayant une portée provinciale, nationale ou internationale.

Lauréat en loisir : M. Clément Locat

Lauréat en sport : M. Vincent Ruberto

Volet Relève : ce volet souligne l'engagement bénévole de jeunes âgés de 14 à 35 ans.

Lauréat en loisir : M. Martin Bédard

Lauréat en sport : M. Matys Rainville

Volet Soutien au bénévolat : ce volet reconnaît le soutien apporté par un organisme et une municipalité ou un arrondissement en matière de bénévolat en loisir et en sport dans son milieu.

Organisme lauréat : Association du patrimoine d'Aylmer

Municipalité lauréate : Ville de Varennes

Volet régional : ce volet met en lumière l'engagement d'un bénévole en loisir ou en sport, ayant une portée locale ou régionale.

Abitibi-Témiscamingue : M. Michel Lessard

Bas-Saint-Laurent : M. Claude Duguay

: M. Capitale-Nationale : M me Yolaine Tremblay

Centre-du-Québec : M. Serge Gagnon

Chaudière-Appalaches : M. Hugo Canuel

Côte-Nord : M me Myriam Tremblay

Estrie : M me Sandrine Charron

Lanaudière : M. Bertrand Turbide

Laurentides : M. Martin Richer

Laval : M. Claude Mercier

: M. Mauricie : M. Claude Philibert

Montérégie : M me Brigitte Grégoire

Brigitte Grégoire Montréal : M me Yolande Marceau

Nord-du-Québec : M. Vincent Lapointe

Outaouais : M. Gaëtan Lavoie

Saguenay−Lac-Saint-Jean : Mme Nathalie Perron

Citations :

« C'est toujours une fierté de mettre en lumière le travail et l'engagement exceptionnel des lauréats et lauréates des prix Dollard-Morin. Les bénévoles partagent sans compter leur temps, leur passion et leurs connaissances au bénéfice des autres. Cet impressionnant don de soi bénéficie à toute la communauté. J'espère sincèrement que vos parcours inciteront d'autres gens à s'impliquer d'aussi belle façon. Merci de votre engagement et de votre dévouement! »

Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

« Le bénévolat en loisir et en sport est crucial. Je crois même que l'on peut dire qu'il n'y aurait pas de ligue, de tournoi ou d'évènement sans bénévolat. De mon point de vue, votre apport est aussi essentiel que la présence des athlètes et des participants eux-mêmes. Vous qui êtes plus souvent qu'autrement dans l'ombre, permettez-nous de braquer aujourd'hui les projecteurs sur votre immense contribution dans nos communautés. Vous méritez toute notre reconnaissance. Bravo à tous et toutes! »

Yannick Gagnon, député de Jonquière et adjoint gouvernemental à la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

Fait saillant :

Le prix est sous la responsabilité du ministère de l'Éducation, en partenariat avec les unités régionales de loisir et de sport, le Conseil québécois du loisir, la Corporation SportsQuébec et l'Association québécoise du loisir municipal.

