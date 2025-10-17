Prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin - La ministre Charest souligne l'engagement bénévole exceptionnel de MM. Jean Roy et Thomas Tremblay dans la région de Chaudière-Appalaches

QUÉBEC, le 17 oct. 2025 /CNW/ - La ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Mme Isabelle Charest, tient à féliciter M. Jean Roy, lauréat du prix Dollard-Morin de la région de la Chaudière-Appalaches, et M. Thomas Tremblay, lauréat de la relève en sport. Le ministre responsable de la région, M. Bernard Drainville, s'est joint à la ministre Charest pour féliciter les gagnants et remercier tous les bénévoles qui rendent la région plus active.

Grâce à plus de 500 000 bénévoles, de nombreuses activités de sport et de loisir sont réalisées au Québec chaque année. Leur apport est primordial et, en tant que gouvernement, nous nous devons d'honorer les personnes qui s'engagent pour dynamiser leur région.

Il y a maintenant 33 ans, le ministère de l'Éducation a introduit les prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin pour reconnaître l'engagement des bénévoles dans ces secteurs qui en dépendent et pour souligner le soutien des municipalités et organismes à l'implication citoyenne.

Citations :

« Le bénévolat dans le sport et le loisir fait battre le cœur de nos communautés. Grâce à l'engagement de personnes comme vous, nous créons des occasions de bouger, de nous rassembler et de vivre des expériences positives qui favorisent les saines habitudes de vie. En tant que ministre, c'est un véritable honneur pour moi de remettre les prix Dollard-Morin à nos lauréats et de reconnaître ainsi leur dévouement et leur apport exceptionnels aux milieux sportif et récréatif. Je remercie MM. Roy et Tremblay pour leur engagement exemplaire dans la région! »

Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

« Je tiens à féliciter les lauréats de la région de la Chaudière-Appalaches qui ont été honorés lors de la cérémonie Dollard-Morin. Messieurs Roy et Tremblay, votre engagement bénévole laisse une empreinte positive dans la communauté et votre contribution est précieuse pour le dynamisme régional. Merci de votre générosité envers les citoyennes et citoyens de Bellechasse et du grand Lévis! »

Bernard Drainville , ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches

« Je félicite et remercie du fond du cœur M. Jean Roy pour son engagement bénévole exemplaire dans Bellechasse. Votre dévouement et votre participation à la vie communautaire inspirent et renforcent le dynamisme de notre collectivité. Vous êtes un modèle pour les petits comme les grands et vous faites rayonner notre milieu. »

Stéphanie Lachance, députée de Bellechasse

« Au nom de tous les citoyens et citoyennes de ma circonscription, je souhaite exprimer ma profonde reconnaissance à M. Tremblay pour son engagement bénévole exceptionnel. Par votre participation active à la vie de votre communauté, vous inspirez les gens autour de vous et contribuez au dynamisme et à la vitalité de notre collectivité. »

Martine Biron, députée de Chutes-de-la-Chaudière

Faits saillants :

  • Les prix sont remis dans quatre volets : régional (un lauréat par région), national (loisir et sport), Relève (loisir et sport) et Soutien au bénévolat (un organisme et une municipalité ou un arrondissement).
  • Cette cérémonie est sous la responsabilité du ministère de l'Éducation, en partenariat avec le Réseau des unités régionales de loisir et de sport, les unités régionales de loisir et de sport, le Conseil québécois du loisir, la Corporation SportsQuébec et l'Association québécoise du loisir public.

ANNEXE

Liste complète des lauréates et lauréats :

Noms

Lauréats régionaux


01 - Bas-Saint-Laurent

Caroline Pelletier

02 - Saguenay─Lac-Saint-Jean

Marc Dubé

03 - Capitale-Nationale

Paul Gariépy

04 - Mauricie

Christine Jugan

05 - Estrie

Denis Lemay

06 - Montréal

Éric Marcil

07 - Outaouais

Marlène Thonnard

08 - Abitibi-Témiscamingue

Michel Morin

09 - Côte-Nord

Tshapi Jourdain

10 - Nord-du-Québec

David Blais

11 - Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine 

François Dumont

12 - Chaudière-Appalaches

Jean Roy

13 - Laval

Raymond McIntyre

14 - Lanaudière

France Chagnon

15 - Laurentides

Christian Berland

16 - Montérégie

Hélène Noël-Bédard

17 - Centre-du-Québec

Luc Pinard

Lauréats Relève


Loisir

Alexandre Walosik

Sport

Thomas Tremblay

Lauréats nationaux


Loisir

François Daigneault

Sport

Carole Thomas

Lauréats Soutien au bénévolat


Organisme

Club de ski de fond Orford

Municipalité

Ville de Québec

