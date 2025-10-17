Prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin - La ministre Charest souligne l'engagement bénévole exceptionnel de M. Marc Dubé dans la région du Saguenay─Lac-Saint-Jean

QUÉBEC, le 17 oct. 2025 /CNW/ - La ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Mme Isabelle Charest, tient à féliciter M. Marc Dubé, lauréat du prix Dollard-Morin de la région du Saguenay─Lac-Saint-Jean. Le ministre responsable de la région, M. Eric Girard, s'est joint à la ministre Charest pour féliciter le gagnant et remercier tous les bénévoles qui rendent la région plus active.

Grâce à plus de 500 000 bénévoles, de nombreuses activités de sport et de loisir sont réalisées au Québec chaque année. Leur apport est primordial et, en tant que gouvernement, nous nous devons d'honorer les personnes qui s'engagent pour dynamiser leur région.

Il y a maintenant 33 ans, le ministère de l'Éducation a introduit les prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin pour reconnaître l'engagement des bénévoles dans ces secteurs qui en dépendent et pour souligner le soutien des municipalités et organismes à l'implication citoyenne.

Citations :

« Le bénévolat dans le sport et le loisir fait battre le cœur de nos communautés. Grâce à l'engagement de personnes comme vous, nous créons des occasions de bouger, de nous rassembler et de vivre des expériences positives qui favorisent les saines habitudes de vie. En tant que ministre, c'est un véritable honneur pour moi de remettre les prix Dollard-Morin à nos lauréats et de reconnaître ainsi leur dévouement et leur apport exceptionnels aux milieux sportif et récréatif. Merci, Monsieur Dubé, pour votre engagement exemplaire dans votre région! »

Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

« Je tiens à féliciter et à remercier le bénévole de ma région qui a été honoré lors de la cérémonie Dollard-Morin. Monsieur Dubé votre contribution à la communauté est précieuse, notable et appréciée. Ces honneurs témoignent de notre gratitude envers vous et reconnaissent votre générosité envers les citoyennes et citoyens. »

Eric Girard , ministre responsable de la région du Saguenay ─ Lac-Saint-Jean

« Félicitations au fondateur du Club de pickleball Saguenay, M. Marc Dubé, pour son apport important à cette communauté dans notre région. Visionnaire et homme de cœur, par son implication, il permet aujourd'hui de rassembler des centaines d'amateurs de ce sport grâce à la solide structure qu'il a créée. Je suis d'ailleurs toujours impressionné de constater la façon dont les gens comme M. Dubé font la différence dans nos milieux et c'est pour cette raison que je tiens à le remercier chaleureusement. »

Yannick Gagnon, député de Jonquière, adjoint gouvernemental à la ministre du Sport, du Loisir et du Plein air, adjoint gouvernemental à la Jeunesse

Faits saillants :

Les prix sont remis dans quatre volets : régional (un lauréat par région), national (loisir et sport), Relève (loisir et sport) et Soutien au bénévolat (un organisme et une municipalité ou un arrondissement).

Cette cérémonie est sous la responsabilité du ministère de l'Éducation, en partenariat avec le Réseau des unités régionales de loisir et de sport, les unités régionales de loisir et de sport, le Conseil québécois du loisir, la Corporation SportsQuébec et l'Association québécoise du loisir public.

Liens connexes :

Pour plus d'information sur le prix, vous pouvez consulter le site : https://www.quebec.ca/gouvernement/reconnaissance-prix/tourisme-loisirs/prix-dollard-morin/laureats2025

Au Québec, on bouge! :

ANNEXE

Liste complète des lauréates et lauréats :



Noms Lauréats régionaux

01 - Bas-Saint-Laurent Caroline Pelletier 02 - Saguenay─Lac-Saint-Jean Marc Dubé 03 - Capitale-Nationale Paul Gariépy 04 - Mauricie Christine Jugan 05 - Estrie Denis Lemay 06 - Montréal Éric Marcil 07 - Outaouais Marlène Thonnard 08 - Abitibi-Témiscamingue Michel Morin 09 - Côte-Nord Tshapi Jourdain 10 - Nord-du-Québec David Blais 11 - Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine François Dumont 12 - Chaudière-Appalaches Jean Roy 13 - Laval Raymond McIntyre 14 - Lanaudière France Chagnon 15 - Laurentides Christian Berland 16 - Montérégie Hélène Noël-Bédard 17 - Centre-du-Québec Luc Pinard Lauréats Relève

Loisir Alexandre Walosik Sport Thomas Tremblay Lauréats nationaux

Loisir François Daigneault Sport Carole Thomas Lauréats Soutien au bénévolat

Organisme Club de ski de fond Orford Municipalité Ville de Québec

