Prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin - Félicitations à M. François Sylvain, lauréat de la région du Centre-du-Québec

QUÉBEC, le 28 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de la valorisation de l'action bénévole dans les domaines du loisir et du sport au Québec, la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Mme Isabelle Charest, tient à féliciter M. François Sylvain, lauréat du prix Dollard-Morin dans la région du Centre-du-Québec.

La ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Mme Isabelle Charest, félicite M. François Sylvain, lauréat du prix Dollard-Morin de la région du Centre-du-Québec. (Groupe CNW/Cabinet de la Ministre Responsable du Sport, du Loisir et du Plein air)

Rappelons que depuis maintenant 30 ans, le prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin souligne l'apport inestimable des bénévoles au développement de leur communauté et au bien-être de leurs concitoyennes et concitoyens. Il vise également à souligner l'engagement des municipalités et des organismes qui soutiennent les bénévoles dans leurs actions en matière de loisir et de sport.

Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, s'est joint à la ministre Charest pour féliciter M. Sylvain de son engagement exceptionnel et a profité de l'occasion pour remercier tous les bénévoles qui rendent la région active et dynamique.

Citations :

« Je félicite chaleureusement tous les lauréats et lauréates de leur engagement. Vous avez choisi de partager votre savoir et de mettre à profit vos compétences avec et pour les autres. Le Québec peut être fier du temps et des efforts que vous déployez pour le bien-être de notre collectivité. Je vous remercie et j'espère que ce prix sera aussi un symbole de gratitude pour tous les bénévoles qui vous entourent! »

Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

« Monsieur François Sylvain, votre implication et votre dévouement sont un exemple pour toute la population de la région du Centre-du-Québec. Je souhaite que ce prix vous encourage à poursuivre votre bénévolat avec l'enthousiasme qui vous caractérise et qu'il soit une source de motivation pour d'autres. Grâce à vous et à votre passion, notre milieu de vie est un endroit actif où il fait bon vivre. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Au nom des citoyennes et citoyens de la circonscription de Drummond-Bois-Francs, je tiens à féliciter M. François Sylvain pour son engagement bénévole remarquable. Je le remercie de sa participation active, si essentielle au dynamisme de notre belle communauté. »

Sébastien Schneeberger, député de Drummond-Bois-Francs

Fait saillant :

Le prix est sous la responsabilité du ministère de l'Éducation, en partenariat avec les unités régionales de loisir et de sport, le Conseil québécois du loisir, la Corporation SportsQuébec et l'Association québécoise du loisir municipal.

Pour plus d'information sur le prix, vous pouvez consulter le site https://www.quebec.ca/gouvernement/reconnaissance-prix/tourisme-loisirs/prix-dollard-morin/

ANNEXE

Liste complète des lauréates et lauréats



Noms Lauréats régionaux

01 - Bas-Saint-Laurent M. Sylvain Caron 02 - Saguenay─Lac-Saint-Jean M. André Rancourt 03 - Capitale-Nationale M. Stéphane Martin 04 - Mauricie M. Éric Pilon 05 - Estrie Mme Sonia Lampron 06 - Montréal M. Jean-François Veilleux 07 - Outaouais Mme Céline Forget 08 - Abitibi-Témiscamingue M. Jean-Claude Babin 09 - Côte-Nord M. Roger Montigny 10 - Nord-du-Québec M. Yvan Julien 11 - Gaspésie─Îles-de-la-Madeleine Mme Louise Poirier 12 - Chaudière-Appalaches M. Yvon Meilleur 13 - Laval M. Benoit Brabant 14 - Lanaudière M. Marc Milot 15 - Laurentides Mme Dominique Petit 16 - Montérégie Mme Suzanne Loiselle 17 - Centre-du-Québec M. François Sylvain Lauréats Relève

Loisir Mme Marie-Pier Dalpé Sport M. Pier-Luc Paquet Lauréats nationaux

Loisir M. Pierre Savaria Sport M. Alain Bertrand Lauréats Soutien au bénévolat

Organisme Club d'escalade Le Rappel du Nord Municipalité Ville de Laval

