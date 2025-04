Prix de reconnaissance : VSP célèbre ses bénévoles

MONTRÉAL, le 28 avril 2025 /CNW/ -La Fête des bénévoles de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension s'est déroulée le 25 avril dernier, à la salle de réception Le Madison. Plus de 400 personnes engagées dans le milieu du bénévolat se sont réunies pour une soirée mémorable, marquée par un délicieux repas et une soirée dansante animée. L'animateur de la fête a dévoilé par la même occasion les lauréates et lauréats des Prix de reconnaissance des bénévoles, en compagnie des élus de l'arrondissement.

Les lauréats des Prix de reconnaissance des bénévoles 2025 accompagnés des élus de l'arrondissement. (Groupe CNW/Arrondissement de Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension (Ville de Montréal))

« Nous avons des bénévoles d'exception dans Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension; des personnes dévouées qui sont les piliers de notre communauté. Leur générosité et leur passion inspirent chacune et chacun d'entre nous à faire mieux. Cet engagement est une magnifique démonstration de toute la solidarité et l'entraide dont nous pouvons témoigner quotidiennement. Félicitations aux lauréats! », a souligné Laurence Lavigne Lalonde, mairesse de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension.

Prix de reconnaissance des bénévoles

La 13e cérémonie de remise des Prix de reconnaissance des bénévoles a eu lieu pour honorer les efforts exceptionnels des bénévoles. Les organismes à but non lucratif ont soumis un total de 35 candidatures, démontrant ainsi le dévouement de leurs bénévoles. À la suite de l'analyse de chaque candidature par l'Arrondissement, quatre lauréats - un par district électoral - ont été proclamés « Bénévole de l'année » et un lauréat « Bénévole de l'année - Relève 13-17 ans ». Les récipiendaires ont reçu un trophée unique réalisé par Bruno Andrus, souffleur de verre.

Lauréates et lauréats 2025

Bénévole de l'année - District de Parc-Extension

Hieu Phan, Centre communautaire Jeunesse Unie de Parc-Extension

Bénévole de l'année - District de Villeray

Irlanda Espinoza Gutierrez, Alliance de commerces mexicains à Montréal

Bénévole de l'année - District de François-Perrault

Luce Brazeau, Union des Philatélistes de Montréal

Bénévole de l'année - District de Saint-Michel

Andy Kontogiannis, Club de soccer Panellinios Saint-Michel

Bénévole de l'année - Relève 13-17 ans

Ranvir Singh, Himalaya Séniors du Québec

Quarante-six certificats honorifiques ont aussi été remis aux candidates et candidats des Prix de reconnaissance et aux grandes et grands bénévoles 2025 afin de souligner leur générosité et leur engagement au sein de leur communauté.

Pour en savoir davantage sur les lauréats, consultez le site Web de l'arrondissement à l'adresse suivante : montreal.ca/vsp.

SOURCE Arrondissement de Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension (Ville de Montréal)

Renseignements : Audrey Villeneuve, Chargée de communication, [email protected]