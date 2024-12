Prix de reconnaissance des bénévoles de VSP : La période de mise en candidature est ouverte!

MONTRÉAL, le 3 déc. 2024 /CNW/ - L'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension lance la mise en candidature de ses 13es Prix de reconnaissance des bénévoles. Ces prix offrent une opportunité unique aux organisations à but non lucratif de VSP de souligner l'apport inestimable des personnes qui contribuent au bien-être de la communauté.

« Chaque année, on souligne la contribution importante de centaines de bénévoles dans l'arrondissement. Nous avons beaucoup de chance à VSP : nos citoyennes et citoyens sont à la fois passionnés et engagés, tant au sein de leurs quartiers que dans leurs communautés. Je fais donc appel aux organismes partenaires : vous pouvez dès maintenant proposer des candidatures. Nous avons déjà hâte au gala où nous célébrerons ensemble leurs accomplissements! », a déclaré Laurence Lavigne Lalonde, mairesse de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension.

Critères d'admissibilité

La candidate ou le candidat doit avoir accompli une action bénévole digne de mention au sein d'un organisme à but non lucratif (OBNL) situé sur le territoire de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension.

La candidate ou le candidat doit être proposé(e) par un membre d'un OBNL partenaire de l'Arrondissement.

Le formulaire de mise en candidature doit être transmis en ligne au plus tard le 31 janvier 2025 .

. Un organisme peut proposer une seule candidature par catégorie.

Les Prix de reconnaissance des bénévoles honorent un bénévole de l'année dans chacune des catégories suivantes : district de Villeray; district de Parc-Extension; district de Saint-Michel; district de François-Perrault et Relève 13-17 ans.

Il suffit de remplir le formulaire sur le site Web de l'arrondissement pour proposer une candidature : montreal.ca/vsp.

Les lauréates et lauréats seront dévoilés et honorés lors de la Fête des bénévoles en avril prochain.

