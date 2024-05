Prix de la ministre en enseignement supérieur - L'excellence pédagogique en enseignement supérieur récompensée par la ministre Pascale Déry

QUÉBEC, le 9 mai 2024 /CNW/ - Afin de souligner l'innovation et l'excellence pédagogiques dans les établissements collégiaux et universitaires du Québec, la ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Pascale Déry, a remis aujourd'hui dix prix et une mention dans le cadre de la cérémonie des Prix de la ministre en enseignement supérieur. Les lauréats se sont partagé des bourses d'une valeur totalisant 110 000 $.

Remis depuis 1978, les Prix de la ministre se déclinent en deux volets. Le premier permet de souligner la qualité des ressources éducatives développées par des gens passionnés de pédagogie dans toutes les disciplines, comme des volumes originaux, des ressources didactiques et des outils de formation à distance. Le deuxième volet reconnaît l'excellence et l'engagement en enseignement, autant au collégial qu'au premier cycle universitaire. Les lauréates et lauréats pour l'édition 2023-2024 sont les suivants :

Volet Ressources éducatives

Enseignement collégial : Catégorie Volumes originaux : Guillaume Tremblay , François Tougas, Lochin Brouillard , Pierre-Luc Brisson et Louis Lafrenière pour le volume Histoire du monde - Une histoire connectée du XV e siècle à nos jours; Catégorie Ressources didactiques complémentaires : Anne-Marie Claret et Thierry Laberge pour Philo-aide; Catégorie Formation à distance : Audrey Dagenais , Simon Brien , Yvan Urunuela et Vincent Grégoire pour Analyse quantitative en sciences humaines.

Enseignement universitaire : Catégorie Volumes originaux : Kathleen Lechasseur pour le volume Supervision de stage en milieu clinique; Catégorie Ressources didactiques complémentaires : Cynthia Allaire , Hélène Bergeron, Daphné Drouin et Émilie Portelance pour La simulation virtuelle intégrée Microbrasserie McLellan; Catégorie Formation à distance : Charles-Olivier Amédée-Manesme pour Développement immobilier.



Volet Reconnaissance de l'excellence en enseignement

Enseignement collégial : Prix Paul-Gérin-Lajoie : Rhys Adams , Collège Vanier ; Prix de l'engagement pour la persévérance scolaire au collégial : Anne-Marie Tézine, Cégep Édouard-Montpetit.



Enseignement universitaire : Prix Guy-Rocher : Lawrence Chen , Université McGill; Prix de l'engagement pour la persévérance scolaire au 1 er cycle universitaire : Martin Dubé, Université Laval .



Mention spéciale (candidatures ex aequo) :

Enseignement universitaire : Catégorie Volumes originaux : Ivan Tchotourian pour le volume Droit des sociétés et des groupes : sociétés par actions, sociétés contractuelles et groupes de sociétés; Catégorie Formation à distance : Jean-Philippe Uzel , Philippe Flamand , Pablo Castell , Dominic Hardy et Édith- Anne Pageot pour Ohtehra' - L'art autochtone aujourd'hui.



Citation :

« Je suis fière de voir à quel point nous avons des pédagogues extraordinaires au Québec. Les lauréats de cette année ont tous su mettre à profit leurs connaissances et leurs expertises au service des étudiants. Du matériel pédagogique de qualité, il s'en fait ici, et c'est important de le souligner. Je suis aussi heureuse d'avoir remis des prix d'excellence en enseignement universitaire et collégial à des gens d'exception. Nous sommes chanceux de pouvoir compter sur des gens aussi passionnés et engagés envers la qualité de notre système d'enseignement supérieur. Félicitations à tous! »

Pascale Déry, ministre de l'Enseignement supérieur

Faits saillants :

Dix prix et une mention spéciale ont été remis à 27 lauréates et lauréats.

Des récompenses en argent allant de 2 500 $ à 15 000 $ sont associées à ces prix.

Pour obtenir de l'information sur les Prix de la ministre : Québec.ca/prix-ministre-enseignement-superieur

