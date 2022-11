PRIX D'EXCELLENCE EN PHARMACIE COMMUNAUTAIRE DE L'AQPP

Cinq pharmaciens reconnus pour leur engagement envers leurs patients et leur profession

MONTRÉAL, le 24 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Dans le cadre du Gala d'excellence en pharmacie communautaire qui clôturait son Congrès annuel, l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires (AQPP) a souligné le travail de cinq pharmaciens d'exception samedi soir dernier. Les pharmaciens propriétaires ont relevé de nombreux défis au cours des dernières années et leur rôle a pris de l'ampleur en première ligne de soins. C'est donc sous cette lorgnette que le dévouement exceptionnel, la pratique exemplaire et la vision qui contribuent à l'évolution constante de la profession de pharmacien communautaire ont été reconnus lors de cette 7e édition de la remise de prix.

Le prix Pharmacienne ou pharmacien propriétaire à la carrière exemplaire a été décerné à Diane Lamarre, ayant une pharmacie située à Longueuil et une à Saint-Lambert. Ce prix rend hommage à une pharmacienne reconnue pour sa carrière exceptionnelle, son leadership, sa capacité à innover, sa gestion efficace, son intégrité et son engagement. Diane Lamarre est connue du public pour son engagement politique et pour ses interventions dans les médias qui permettent de vulgariser des enjeux de santé. À titre de pharmacienne, Diane Lamarre est propriétaire de deux pharmacies indépendantes et elle se démarque par ses qualités de visionnaire. Impliquée dans la formation des jeunes, dans Pharmaciens sans frontière et ancienne présidente de l'Ordre des pharmaciens du Québec, elle est non seulement une inspiration pour nombre de pharmaciens, mais elle est un modèle pour beaucoup de jeunes femmes puisqu'elle a acquis sa première pharmacie en 1990, à une époque où il y avait encore peu de pharmaciennes propriétaires. C'est donc pour son engagement envers la profession et l'impact qu'elle a eu dans l'évolution du rôle du pharmacien que ce prix prestigieux lui a été décerné.

Le prix Hygie, qui reconnaît la contribution remarquable d'une pharmacienne ou d'un pharmacien propriétaire auprès de sa collectivité, a été décerné cette année à Jean-François Desgagné, de Trois-Pistoles. Son engagement exemplaire a permis aux jeunes de sa communauté de développer leur passion pour le sport. Mordu de soccer, le lauréat a fondé le club de soccer FC Trois-Pistoles. Il a financé et entraîné les jeunes en plus d'occuper diverses fonctions au sein de l'organisation. Il a également joué le rôle de porte-parole régional de Place aux jeunes, un programme de valorisation de l'entrepreneuriat jeunesse en région. Il s'est par ailleurs impliqué dans des organismes en santé, entre autres comme administrateur de la Maison Desjardins des soins palliatifs et comme porte-parole de l'Association du cancer de l'Est-du-Québec. Sa contribution pour former la relève, notamment par la mise sur pied du laboratoire de pratique pharmaceutique de l'Université Laval et par la supervision d'une cinquantaine de stagiaires au cours de sa carrière, démontre encore une fois l'engagement et l'altruisme de M. Desgagné.

Le lauréat détient également le titre de Fellow de l'Ordre des pharmaciens du Québec, l'une des plus hautes distinctions remises à un pharmacien par l'Ordre pour son implication auprès de ses pairs pharmaciens et de la relève.

Le prix Pharmacie communautaire de l'année, qui souligne l'innovation, la mobilisation et le leadership hors pair d'une équipe qui contribue de façon significative à l'amélioration des services aux patients, a été remis à la Pharmacie Frédérick Coussa inc., de Brossard. C'est grâce à la qualité des processus qui y sont mis en place et aux stratégies qui y sont développées pour assurer une offre de services diversifiée et personnalisée aux besoins de ses patients que cette pharmacie s'est démarquée. L'importance de mettre l'humain au centre des décisions, tant pour les ressources humaines que pour la santé des patients, est au cœur des pratiques de cette pharmacie communautaire de l'année. On retient qu'une gestion orientée sur des objectifs bien définis et une vision claire, axée sur les patients, sont gages de succès.

Le prix Pharmacienne ou pharmacien propriétaire de la relève, qui met en lumière l'excellence et la persévérance du lauréat ou de la lauréate dans la gestion de sa pharmacie et sa contribution innovante à la profession, a été remis à Camille Rayes, de Montréal. Propriétaire depuis 2017, Mme Rayes a su développer son offre de services au bénéfice de ses patients, entre autres en tirant profit des technologies. À l'affût des meilleures pratiques, elle n'hésite pas à lancer diverses initiatives pour répondre à la demande de ses patients en offrant une vaste gamme de services de santé. Elle démontre un bon sens des affaires et une vision inspirante pour l'évolution de la profession de pharmacien. Elle se démarque par ses idées innovantes et embrasse le virage clinique de la pharmacie communautaire. C'est une carrière prometteuse qui s'ouvre devant elle.

Le prix Pharmacienne ou pharmacien salarié de l'année, qui souligne une approche exceptionnelle qui contribue à l'amélioration des soins aux patients et qui reconnaît le dévouement envers la réussite de la pharmacie, a été accordé à Charlotte Pelchat-White, de Mascouche. En s'assurant d'être toujours au fait des meilleurs pratiques et des nouveautés, cette pharmacienne contribue à l'avancement de la pratique de la pharmacie communautaire. Avant-gardiste et à l'écoute de ses collègues, elle a toujours comme objectif de faciliter la vie des pharmaciens en leur fournissant des outils leur permettant d'être plus efficaces, productifs et à jour. Elle n'hésite pas à partager ses connaissances avec ses pairs, particulièrement à propos des médicaments de spécialité, domaine dans lequel elle s'illustre et assume un leadership qui favorise une pratique innovante dans son milieu de travail.

