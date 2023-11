PRIX D'EXCELLENCE EN PHARMACIE COMMUNAUTAIRE DE L'AQPP

Le prix Pharmacienne ou pharmacien propriétaire à la carrière exemplaire a été décerné à Philippe Desmarais, dont la pharmacie est située à Saint-Denis-de-Richelieu. Ce prix rend hommage à un pharmacien reconnu pour sa carrière exceptionnelle, son leadership, sa capacité à innover, sa gestion efficace, son intégrité et son engagement.

M. Desmarais se démarque par ses qualités de visionnaire. Devenu propriétaire associé en 2004, il met la gestion du capital humain au cœur de sa stratégie. Avec son associée, il investit dans le développement personnel et professionnel de ses employés. Le lauréat fait évoluer la pratique de la pharmacie par l'enseignement, la formation et le partage des connaissances. Il offre également un milieu de stage pour les futurs pharmaciens, techniciens (TP) et assistants techniques en pharmacie (ATP), jouant par le fait même un rôle actif dans la préparation de la relève.

Par son approche personnalisée, ce pharmacien s'efforce de comprendre la réalité propre à chacun de ses patients et d'être leur partenaire de santé. M. Desmarais contribue à l'évolution de la pratique pharmaceutique en s'impliquant dans des initiatives pour l'amélioration de la santé et du bien-être de la communauté par des rôles clés dans divers comités et organisations. Finalement, il fait partie du Comité consultatif d'Accessa, une filiale de l'AQPP, depuis sa création en juin 2022.

Le prix Hygie, qui reconnaît la contribution remarquable d'une pharmacienne ou d'un pharmacien propriétaire auprès de sa collectivité, a été décerné cette année à Jean-Luc Trottier, de Sherbrooke. Pendant 30 ans, ce lauréat s'est engagé dans sa communauté en faisant preuve d'humanité, de générosité et de dévouement. Il a été administrateur pour La Rose des vents de 2003 à 2006, un organisme qui a pour mission d'aider les personnes atteintes de cancer et leurs proches à mieux vivre avec la maladie. Lors des neuf années suivantes, son engagement exemplaire envers Opération Enfant-Soleil a permis de récolter 700 000 $ pour la cause par l'intermédiaire de l'événement Défi-Vélo Familiprix qu'il a coorganisé. Il a également fait la promotion de la santé préventive et des collectes de dons en devenant membre et capitaine de l'équipe de l'AQPP au Grand défi Pierre Lavoie pendant cinq ans.

M. Trottier a aussi été membre et porte-parole du comité de gestion pour le projet de développement du secteur Saint-Élie, un organisme chapeauté par Commerce-Sherbrooke, et entraîneur au sein de l'Association de Crosse mineure de Sherbrooke.

On décrit le récipiendaire comme un leader, ce que l'on voit par son implication continue dans les affaires de la profession. Pendant 13 ans, de 2005 à 2018, ce pharmacien propriétaire a siégé au Comité régional sur les services pharmaceutiques de l'Estrie, dont les 10 premières années à titre de président. Le lauréat est de plus à l'origine d'un projet pilote pour la prise en charge de l'anticoagulothérapie en pharmacie communautaire. Enfin, pendant 16 ans, il a été administrateur au conseil d'administration de l'AQPP.

Le prix Pharmacie communautaire de l'année, qui souligne l'innovation, la mobilisation et le leadership hors pair d'une équipe qui contribue de façon significative à l'amélioration des services aux patients, a été remis à la Pharmacie Julie Bourgeois, de Lanoraie. C'est grâce à une vision claire, axée sur les patients, et à une gestion guidée par une collaboration exemplaire entre le personnel technique et les pharmaciens que cette pharmacie s'est démarquée. L'équipe ne craint pas l'innovation et fait figure de précurseure dans la collaboration entre assistants techniques et pharmaciens. La propriétaire et son équipe s'engagent de plusieurs façons envers leurs patients, dont la vaccination, les suivis systématiques et l'accès à un casier intelligent 24 heures sur 24. Ils prennent aussi bénévolement la responsabilité du système de gestion des alertes du programme PAIR pour les aînés de leur secteur, en plus d'identifier les personnes qui pourraient bénéficier du service.

Le prix Pharmacienne ou pharmacien propriétaire de la relève, qui met en lumière l'excellence et la persévérance du lauréat dans la gestion de sa pharmacie et sa contribution innovante à la profession, a été remis à Stéphane Villeneuve, de Québec. Propriétaire depuis 2020, M. Villeneuve a démontré ses qualités de gestionnaire. Sur le plan des services cliniques, il a étendu son offre de service aux patients avec une clinique de vaccination et un service infirmier à temps plein. En tant que directeur de projet, il a mis sur pied un service autonome de prescriptions de prophylaxie pré exposition pour le VIH (PrEp) en pharmacie communautaire, un projet d'exploration de trois finissants en Pharm. D. Il a aussi automatisé certains processus et mené une campagne de sensibilisation du personnel à la gestion des inventaires, faisant diminuer de 17 heures par semaine le temps consacré à la gestion des commandes. Enfin, ce lauréat met de l'avant l'égalité, la diversité et l'inclusion en impliquant, par exemple, des jeunes atteints d'autisme dans son milieu de travail.

Le prix Pharmacienne ou pharmacien salarié de l'année, qui souligne une approche exceptionnelle qui contribue à l'amélioration des soins aux patients et qui reconnaît le dévouement envers la réussite de la pharmacie, a été accordé à Rim Lebbar, de Kahnawake. Collaborant étroitement avec le propriétaire pour mettre des protocoles en place et prendre des décisions stratégiques, elle maintient la pharmacie à la fine pointe des normes professionnelles. Mme Lebbar prend également des responsabilités importantes dans la gestion des ressources humaines. De plus, son engagement envers ses patients, sa proximité avec la communauté et son soutien inconditionnel envers les patients les plus vulnérables sont remarquables. Enfin, en tant que maître de stage affiliée à l'Université Laval, elle guide les futurs professionnels de la pharmacie en leur inculquant ses valeurs de dévouement, d'excellence et de compassion.

Le prix Personnel technique de l'année, qui souligne le travail remarquable sur le plan clinique et du service aux patients, a été accordé à Johanny Morin, assistante technique en pharmacie de Saint-Bernard de Beauce. Cette lauréate a su mettre en confiance ses patients et les pharmaciens avec qui elle collabore de façon notable dans une multitude de sphères. Tout en demeurant disponible pour assurer la continuité des services, elle collabore à l'implantation de nouveaux projets et à la formation d'autres assistants techniques. Elle fait le suivi des diverses sections du circuit du médicament et des inventaires, puis assure la gestion efficace des ressources. Enfin, Mme Morin est bienveillante, dévouée et très engagée auprès des patients. Son caractère innovateur l'amène à observer le milieu pour trouver des solutions, implanter de nouveaux projets, ou même de nouvelles pratiques.

Félicitations aux lauréates et lauréats!

L'Association québécoise des pharmaciens propriétaires, constituée en vertu de la Loi sur les syndicats professionnels, est la seule association qui représente les pharmaciens propriétaires du Québec auprès des organismes officiels et du gouvernement. Elle regroupe les 2062 pharmaciens propriétaires des 1898 pharmacies du Québec, qu'ils soient affiliés ou non à une chaîne ou à une bannière commerciale. Employant près de 49 000 personnes partout dans la province, la pharmacie communautaire constitue l'un des plus importants employeurs privés du Québec. Plus d'un million de consultations sont effectuées en pharmacie chaque semaine, ce qui fait du pharmacien l'un des professionnels de la santé les plus disponibles et appréciés au Québec.

