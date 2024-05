QUÉBEC, le 23 mai 2024 /CNW/ - Les Prix d'excellence du réseau de la santé et des services sociaux 2024 ont été décernés au cours d'une cérémonie qui se déroulait aujourd'hui en présence du ministre de la Santé, Christian Dubé, du ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, et de la ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé, Sonia Bélanger.

Cette cérémonie annuelle permet de mettre en lumière le travail inspirant et le sens de l'innovation exemplaire de dizaines d'équipes, récompensées pour leurs initiatives réalisées sur le terrain, au sein de leur organisation respective.

En plus de la remise des prix d'excellence, des mentions d'honneur et des coups de cœur des ministres dans les grandes catégories réservées aux établissements et aux organismes communautaires, deux personnes se sont vu décerner chacune un prix soulignant leur carrière. Ces personnes ont consacré leur vie professionnelle au développement et à l'amélioration des services offerts dans le réseau de la santé et des services sociaux.

« Les projets et les réalisations qui sont mises à l'honneur reflètent l'innovation, l'engagement et l'esprit de collaboration des équipes du réseau et des organismes communautaires. Grâce à leur volonté de changer les choses, elles contribuent à améliorer l'expérience des usagères et des usagers. Alors que nous poursuivons notre engagement et réalisons des changements de fond pour obtenir un réseau plus humain et efficace, ces bons coups nous inspirent et méritent d'être soulignés et de rayonner. »

Christian Dubé, ministre de la Santé

« C'est toujours un plaisir de découvrir ces initiatives qui ont des répercussions positives concrètes dans le quotidien de nombreuses personnes, souvent les plus vulnérables de notre société. La force du réseau et des organismes communautaires repose sur le dévouement de personnes profondément convaincues qu'il est possible de changer les choses. Par leurs idées et leurs actions, elles sont un exemple à suivre. »

Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux

« Chaque jour, le travail des équipes, empreint d'humanité et de compassion, fait une réelle différence dans la vie de milliers de personnes, partout au Québec. Que ce soit du côté de notre réseau de la santé et des services sociaux ou de celui du milieu communautaire, le Québec regorge d'initiatives qui méritent d'être mises en lumière. Félicitations aux lauréates et lauréats de l'édition 2024 des Prix d'excellence! »

Sonia Bélanger, ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé

Voici les lauréates et lauréats des Prix d'excellence 2024 :

Soutien expert à l'amélioration des soins et des services

Prix d'excellence : Institut de cardiologie de Montréal

Réalisation : IDE - Investir dans l'excellence

Mention d'honneur : CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal

Réalisation : Applicatif D-VAC

Recherche, innovation et enseignement

Prix d'excellence : CIUSSS de l'Estrie - CHUS

Réalisation : Projet NAM : nutrition comme médication

Mention d'honneur : CISSS de la Montérégie-Ouest

Réalisation : Co-Vie, réadaptation pour la COVID longue

Accessibilité et intégration des soins et des services

Prix d'excellence : CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal

Réalisation : Programme de téléréadaptation pulmonaire

Mention d'honneur : CIUSSS de la Capitale-Nationale

Réalisation : Services intégrés en abus et maltraitance (SIAM)

Sécurité des soins et des services (prix Isabel-et-Michèle-Beauchemin-Perreault)

Prix d'excellence : CISSS de Lanaudière

Réalisation : Implication des usagers à l'analyse des événements

Mention d'honneur : CIUSSS de l'Estrie - CHUS

Réalisation : Onco-Expert

Valorisation et mobilisation des ressources humaines

Prix d'excellence : CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal

Réalisation : Programme de relève des cadres

Mention d'honneur : CIUSSS de l'Estrie - CHUS

Réalisation : Préceptorat en gestion

Développement durable

Prix d'excellence : Centre universitaire de santé McGill

Réalisation : Montrer la voie : certification LEED du site Glen

Mention d'honneur : CISSS de l'Outaouais

Réalisation : Digesteur à aérobie

Prévention, promotion et protection de la santé et du bien-être

Mention d'honneur : Regroupement des organismes ESPACE du Québec

Réalisation : Futuraville : Ensemble contre la violence!

Soutien aux personnes et aux groupes vulnérables

Prix d'excellence : Mères avec pouvoir

Réalisation : Programme RÉUSSITES

Mention d'honneur : Préma-Québec

Réalisation : Intervention auprès des familles faisant face à une naissance prématurée

Impact sur la communauté

Prix d'excellence : Alliance-Jeunesse Chutes-de-la-Chaudière

Réalisation : VIP Jeunesse

Mention d'honneur : Le Grenier des Collines

Réalisation : Formule Épicerie Solidaire

Partenariat

Prix d'excellence : La Piaule Centre du Québec inc

Réalisation : Itinérance - Équipe de proximité de Drummondville

Mention d'honneur : Institut de cardiologie de Montréal

Réalisation : Partenariat en soins palliatifs ICM SSPAD

Contribution au développement de l'action communautaire autonome

Prix d'excellence : Centre d'intégration à la vie active

Réalisation : Inclusion des personnes en situation de handicap

Mention d'honneur : Cirque Hors Piste

Réalisation : Le cirque comme outil de transformation sociale

COUPS DE CŒUR DES MINISTRES

CISSS des Îles

Réalisation : Équipe de garde en mesures d'urgence

Réalisation : Équipe de garde en mesures d'urgence Resto Pop Thèrèse-De Blainville

Réalisation : Halte-chaleur

RECONNAISSANCE DE CARRIÈRE (PRIX PERSILLIER-LACHAPELLE)

Personne ayant œuvré principalement dans le milieu des établissements :

Monsieur Jacques Couillard , CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal

Monsieur , CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal Personne ayant œuvré principalement au sein des organismes communautaires :

Monsieur Pierre-Yves Lévesque, Promotion intervention en milieu ouvert inc.

Pour en savoir plus à propos des lauréates et lauréats et de leurs réalisations, consultez les fiches descriptives et les capsules vidéo au msss.gouv.qc.ca/reseau/prix_excellence.

