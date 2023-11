Prix d'excellence de la FCSSQ 2022-2023 - La technologie, au service de la réussite : cinq centres de services scolaires se démarquent par leurs projets innovants

QUÉBEC, le 15 nov. 2023 /CNW/ - La Fédération des centres de services scolaires (FCSSQ) a souligné cinq projets remarquables initiés par certains centres de services scolaires. Ces organisations ont eu l'idée de recourir à la technologie comme élément clé de réussite. Ainsi, cinq Prix d'excellence de la FCSSQ ont été remis aux lauréats, lors d'une soirée reconnaissance à laquelle près de 300 personnes ont participé, le 15 novembre dernier, au Hilton Québec.

Pour l'occasion, cet événement a été ponctué de prestations d'élèves et de membres du personnel du réseau scolaire public. De fait, le groupe de cheerleading Les Centaures Drift, de l'école secondaire La Courvilloise du Centre de services scolaire des Premières-Seigneuries et le groupe de chanteuses a cappella, les 6-DS ont su divertir les participants

« Je désire adresser mes plus sincères félicitations aux lauréats ainsi qu'à saluer les efforts et l'implication des membres du personnel des écoles, des centres de formation professionnelle et d'éducation des adultes ainsi que des services administratifs des centres de services scolaires au regard de la mise en œuvre de ces belles initiatives qui ont su contribuer à la réussite scolaire de leurs élèves. Leur engagement et leur dévouement sont à l'image du réseau public d'éducation, toujours en action pour veiller au bien-être et à la réussite des élèves. », a déclaré la présidente-directrice générale de la FCSSQ, madame Caroline Dupré.

Catégorie Préscolaire et primaire

Le Centre de services scolaire des Laurentides est le lauréat dans la catégorie Préscolaire et primaire pour le projet Fleur-des-Neiges en route vers le futur ! Ce projet avant-gardiste vise à inclure les technologies dans les cours d'éducation physique. Avec l'acquisition de la capsule interactive Lü.Lü, tout type de local peut se transformer en un environnement d'enseignement actif et immersif, où les élèves sont stimulés tant sur le plan physique, intellectuel que socioémotionnel. Cette technologie intelligente réagit aux comportements et aux interactions des élèves en temps réel et amène les élèves à vouloir bouger davantage. Ainsi, l'impact à long terme s'avère très positif sur le développement moteur, la gestion des émotions et le développement de saines habitudes de vie.

Voir la capsule vidéo : https://youtu.be/F0x9cS_1BU8

Catégorie Secondaire

Le Centre de services scolaire des Appalaches, de la région de la Chaudière-Appalaches, s'est mérité le prix dans la catégorie Secondaire pour le projet Le Lab créatif de la Polyvalente de Disraeli : au service de la réussite !, et ce, par la mise en place du cours à option Lab créatif, avec un environnement d'apprentissage stimulant à la fine pointe de la technologie. Ce cours intègre des outils de création numérique modernes tels des imprimantes 3D, des découpes de vinyle, une fraiseuse numérique, une thermoformeuse, des robots, des drones, des lunettes de réalité virtuelle, des écrans verts, des IPads et plus encore. Cette initiative permet aux élèves de trouver un sens aux apprentissages académiques en plus de les aider à mieux se connaître, à être davantage motivés sur le plan scolaire et à établir des liens entre leur vie scolaire et leurs rêves professionnels.

Voir la capsule vidéo : https://youtu.be/IYeX06HYTFo

Catégorie Formation générale des adultes

Le Centre de services scolaire Harricana, de la région de l'Abitibi-Témiscamingue, s'est vu remettre le prix dans la catégorie Formation générale des adultes avec son projet Laboratoire créatif, lequel concilie des projets pédagogiques et créatifs aux besoins réels du milieu et de la communauté. À titre d'exemple, soulignons que des élèves ont participé à la création de séparateurs de vêtements en 3D pour le Fonds Ange-Gardien Harricana, un organisme qui vient en aide aux élèves démunis du Centre de services. Également, en collaboration avec l'organisme Mouvement de la relève d'Amos-région, des élèves ont imprimé par sublimation des objets qui ont été vendus à un marché de Noël afin de financer les activités de cet organisme. Les élèves impliqués dans ce projet découvrent à coup sûr la valeur de la contribution et de l'engagement communautaire.

Voir la capsule vidéo : https://youtu.be/a5oYp4dhXaI

Catégorie Formation professionnelle

Le Centre de services scolaire des Bois-Francs, de la région du Centre-du-Québec, a obtenu le prix dans la catégorie Formation professionnelle pour son projet Réalité mixte en formation professionnelle. L'acquisition de lunettes HoloLens permet à l'équipe enseignante du Centre intégré de formation et d'innovation technologique d'introduire des situations d'apprentissage immersives de façon autonome ou semi-autonome, auprès des élèves du programme d'électromécanique. Ces lunettes permettent aux élèves d'accéder à des activités pédagogiques stimulantes et novatrices. Ces lunettes peuvent reproduire des situations concrètes par lesquelles un technicien expert peut communiquer à distance avec un opérateur portant lui aussi des lunettes HoloLens pour réparer les équipements défectueux. Mentionnons que la contribution d'entreprises partenaires permet de développer d'autres expérimentations sur divers équipements.

Voir la capsule vidéo : https://youtu.be/m8zR59KzX34

Catégorie Secteurs administratifs du centre de services scolaire

Le Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord à Saint-Jérôme a reçu le prix dans la catégorie Secteurs administratifs du centre de services scolaire pour son projet Élèves 360. Développé par le Service des technologies de ce CSS, l'outil permet d'obtenir un portrait de chaque élève et de chaque classe afin de suivre l'évolution de la réussite scolaire, de la diplomation et de la qualification. Ainsi, les interventions éducatives et les services de soutien et d'accompagnement peuvent être ajustés très rapidement en fonction des besoins et des zones de vulnérabilité des élèves. En fonction de leur rôle auprès de l'élève ou de la classe, les intervenants ont des accès différenciés à Élèves 360. De plus, cet outil permet à la direction de l'école ou du centre d'obtenir une vue globale des résultats par niveau et par matière, ce qui contribue à une meilleure supervision des interventions de la part de l'équipe de la direction générale du centre de services scolaire.

Voir la capsule vidéo : https://youtu.be/oKwi9w_d9UY

La FCSSQ regroupe l'ensemble des centres de services scolaires francophones du Québec ainsi que le Centre de services scolaire du Littoral. Les centres de services scolaires veillent à la réussite scolaire de plus d'un million d'élèves en assurant des services éducatifs au primaire, au secondaire, en formation professionnelle et à l'éducation des adultes. La FCSSQ offre à ses membres des services en relations du travail, en ressources matérielles et informationnelles, financement, transport scolaire, formation professionnelle, services éducatifs aux jeunes et aux adultes, des services juridiques et de la formation. Conjointement avec le MEQ, la FCSSQ coordonne et dirige la négociation des matières nationales sectorielles des conventions collectives.

La FCSSQ tient à remercier le partenaire exclusif de ce souper spectacle, Morency, Société d'avocats.

