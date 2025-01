Prix d'excellence Cecobois 2025 - 33 projets finalistes dans 16 catégories

QUÉBEC, le 23 janv. 2025 /CNW/ - Le Centre d'expertise sur la construction commerciale en bois (Cecobois) est fier de dévoiler les bâtiments et autres structures finalistes de la 9e édition des Prix d'excellence Cecobois, dédié spécifiquement à la reconnaissance et à la célébration du savoir-faire québécois en matière de construction commerciale, institutionnelle, industrielle et multi-résidentielle en bois.

Cette année, le jury a eu la difficile tâche de sélectionner les finalistes parmi près de 65 candidatures reçues. Au total, 33 réalisations ont été sélectionnées dans 16 catégories. Rappelons que les projets soumis devaient avoir été complétés au cours des trois dernières années, soit entre 2021 et 2024. Parmi les candidatures reçues, le jury devait choisir celles qui se démarquaient au niveau de la qualité du concept architectural, de la qualité du concept structural, de la qualité de l'exécution, de l'esthétisme, de la fonctionnalité et de l'intégration efficace du matériau bois.

Les lauréats seront dévoilés lors du gala de remise des prix, qui aura lieu au Palais Montcalm le jeudi 20 février prochain, dès 19 h. C'est aussi au cours du gala que seront annoncés les lauréats des catégories étudiantes, soit Projet de conception et Projet de recherche. Également, pour une cinquième année, plusieurs municipalités se verront remettre un prix soulignant leur engagement à intégrer le bois dans la construction de leurs bâtiments municipaux.

Le jury 2025 était composé des personnes suivantes :

Caroline Frenette , ing. Ph. D., gestionnaire seniore, Cecobois

, ing. Ph. D., gestionnaire seniore, Cecobois Eric Karsh , ing., directeur fondateur, Equilibrium Consulting

, ing., directeur fondateur, Equilibrium Consulting Shawn Kennedy , ing., M. Sc., Associé, ASPECT Structural Engineers

, ing., M. Sc., Associé, ASPECT Structural Engineers Laure Mériaud, Architecte associée, ATELIERS 2/3/4/

Jacques White , architecte, professeur titulaire, Université Laval

La construction en bois, en effervescence au Québec

Grâce à ses multiples avantages environnementaux, le matériau bois est de plus en plus utilisé dans la construction non résidentielle au Québec. L'utilisation accrue du bois permet aussi d'accélérer la décarbonation de la construction. En plus d'être un matériau renouvelable et local avec une faible empreinte carbone, son utilisation supporte l'économie des régions ressources du Québec, dont près de 135 municipalités vivent de cette industrie.

Liste des projets finalistes

À propos de Cecobois

Le Centre d'expertise sur la construction commerciale en bois (Cecobois) est un organisme dont la mission est de supporter et de faciliter l'utilisation accrue du bois en construction multifamiliale et non résidentielle au Québec, entre autres dans une perspective de lutte aux changements climatiques et d'un développement économique responsable. (www.cecobois.com)

1. Bâtiment commercial

Code 440

Marché public de La Matanie

Campus Q01 de QScale

2. Bâtiment sportif

Complexe multisport de Saint-Georges

Vélodrome Sylvan-Adams - Centre multisports Desjardins

3. Bâtiment institutionnel

Nouvel Institut du véhicule innovant

Institut Quantique

Bibliothèque Françoise-Bédard

Nouveau Camp Mercier

4. Établissement scolaire

École des Cerisiers

École du Zénith

École de l'Étincelle

5. Bâtiment industriel

Caserne #55 de Saint-Aubert

6. Bâtiment multirésidentiel

Scandinave

Les Pavillons du 49°

Le KOS

7. Infrastructure extérieure

Patinoire de l'Espace Philippe Boucher de Saint-Apollinaire

Promenade Samuel-De Champlain , phase 3

, phase 3 Faire pousser une architecture vivante

Les unités d'hébergement Lùna

8. Concept structural

École des Cerisiers

Marché public de La Matanie

Nouvel Institut du véhicule innovant

9. Revêtements extérieurs

Promenade Samuel-De Champlain , phase 3

, phase 3 Nouveau Camp Mercier

La Tour qui Danse

École de l'Étincelle

10. Design intérieur

Pavillon de recherche et d'innovation en forêt boréale - CEDFOB

recherche et d'innovation en forêt boréale - CEDFOB École de l'Étincelle

École des Cerisiers

Tracés Droit de la construction

11. Solutions innovantes

Les Pavillons du 49°

Institut Quantique

Maison des aînés et alternative de Saint-Hilarion (CIUSSS-CN)

(CIUSSS-CN) École du Zénith

12. Ossature légère

Gare maritime de Chevery

Scandinave

Le KOS

13. Prix Héritage

Hôtel de ville de Montréal

14. Développement durable

École des Cerisiers

Nouvel Hôtel de ville de La Pêche

École du Zénith

Hôtel de ville de Montréal

École de l'Étincelle

15. Prix étudiant : Conception

Synergie urbaine, la serre comme catalyseur du quartier Saint-Henri

Katimanik

16. Prix étudiant : Recherche

Reconception structurale d'un complexe hôtelier dans un esprit de préfabrication en bois

Développement d'adhésifs pour les produits d'ingénierie en bois

A sound insulation prediction model for wooden buildings using artificial neural networks approach

Dynamique incendie dans un compartiment en bois massif avec surfaces exposées - prédictions à l'aide d'un modèle analytique

Liste des projets finalistes par région

Région Projet Catégories Municipalité Bas-Saint-Laurent Marché public de La Matanie Bâtiment commercial et Concept structural MRC de la Matanie Bibliothèque Françoise-Bédard Bâtiment institutionnel Rivière-du-Loup Capitale-Nationale Nouveau Camp Mercier Bâtiment institutionnel et Revêtements extérieurs Stoneham-et-Tewkesbury Scandinave Bâtiment multirésidentiel et Ossature légère Québec Le KOS Bâtiment multirésidentiel et Ossature légère Québec Promenade Samuel-De Champlain, phase 3 Infrastructure extérieure et Revêtements extérieurs Québec Les unités d'hébergement Lùna Infrastructure extérieure Sainte-Brigitte-de-Laval Maison des aînés et alternative de Saint-Hilarion (CIUSSS-CN) Solutions innovantes Saint-Hilarion Chaudière-Appalaches Campus Q01 de QScale Bâtiment commercial Lévis Complexe multisport de Saint-Georges Bâtiment sportif Saint-Georges Caserne #55 de Saint-Aubert Bâtiment industriel Saint-Aubert Patinoire de l'Espace Philippe Boucher de Saint-Apollinaire Infrastructure extérieure Saint-Apollinaire Montérégie Vélodrome Sylvan-Adams - Centre multisports Desjardins Bâtiment sportif Bromont Estrie Institut Quantique Bâtiment institutionnel et Solutions innovantes Sherbrooke École du Zénith Établissement scolaire, Solutions innovantes et Développement durable Shefford Laurentides Nouvel Institut du véhicule innovant Bâtiment institutionnel et Concept Structural Saint-Jérôme Mauricie École des Cerisiers Établissement scolaire, Concept structural, Design intérieur et Développement durable Maskinongé Outaouais Nouvel Hôtel de ville de La Pêche Développement durable La Pêche Montréal Tracés Droit de la construction Design intérieur Montréal Hôtel de ville de Montréal Prix Héritage et Développement durable Montréal Nord-du-Québec Les Pavillons du 49° Bâtiment multirésidentiel et Solutions innovantes Chibougamau Lanaudière Faire pousser une architecture vivante Infrastructure extérieure Saint-Alphonse-Rodriguez Saguenay École de l'Étincelle Établissement scolaire, Revêtements extérieurs, Design intérieur et Développement Durable Chicoutimi Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine La Tour qui Danse Revêtements extérieurs Rivière-au-Renard Laval Code 440 Bâtiment commercial Laval Côte-Nord Pavillon de recherche et d'innovation en forêt boréale - CEDFOB Design intérieur Baie-Comeau Gare maritime de Chevery Ossature légère Chevery

