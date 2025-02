LANCEMENT DE L'INITIATIVE CONSTRUCTION BAS CARBONE AVEC LE BOIS : CONSTRUIRE UN QUÉBEC BAS CARBONE AVEC LE BOIS

QUÉBEC, le 5 févr. 2025 /CNW/ - Organisé par le Centre d'expertise sur la construction commerciale en bois (Cecobois), le lancement de l'initiative Construction bas carbone avec le bois (CBCB) s'est déroulé aujourd'hui à Montréal, devant près de 250 professionnels issus du secteur de la construction. Le coup d'envoi a été donné en présence du sous-ministre associé aux Forêts, M. Jean-François Béland. Cette initiative de mobilisation des professionnels a pour objectif d'accélérer la décarbonation des bâtiments par l'utilisation accrue du bois: ressources locale et renouvelable. Cecobois bénéficiera du soutien du gouvernement du gouvernement du Québec par le biais d'une enveloppe de 1,2 millions de dollars qui s'inscrit dans le cadre de la Politique d'intégration du bois dans la construction1.

« En appuyant divers projets et initiatives, notre gouvernement cherche à mettre en place des conditions favorables à l'utilisation du bois ici au Québec, et gagne à collaborer avec Cecobois et ses autres partenaires en ce sens. Dans un contexte incertain, nous souhaitons d'autant plus créer une vague d'effervescence pour la construction en bois, qui permet entre autres de dynamiser l'industrie québécoise des produits forestiers, d'atténuer les changements climatiques et de stimuler l'économie du Québec. »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine

« Par cette initiative volontaire, Cecobois souhaite mobiliser les professionnels et les donneurs d'ouvrages autour d'une vision rassembleuse centrée sur la réduction du carbone intrinsèque des bâtiments avec le bois », mentionne Louis Poliquin, directeur de Cecobois. Elle s'inscrit également dans le cadre du Plan pour une économie verte 2030.

Articulée sous le thème de la sobriété carbone des bâtiments, les professionnels signataires de l'initiative seront appelés à s'engager envers la sobriété carbone en ciblant la réduction du carbone intrinsèque des matériaux par l'utilisation du bois. Ils seront invités à adopter un plan d'action préconisant des stratégies de réduction du carbone intrinsèque dans leurs projets et d'accompagner leurs clients dans l'atteinte de leurs objectifs de réduction de GES. Cecobois accompagnera les professionnels dans leur démarche à l'aide de l'outil GESTIMAT, un outil d'estimation des émissions de GES liés aux matériaux. Une base de données québécoise visant à documenter l'empreinte carbone moyenne des bâtiments sera également développée en marge de l'initiative.

Dans le cadre de cette initiative, Cecobois prévoit le déploiement d'un nouveau site internet www.construirebascarbone.com afin de mieux faire connaître les bénéfices environnementaux de l'utilisation du bois dans la construction. Celui-ci inclura un balado sur les enjeux du carbone intrinsèque des bâtiments intitulé Décarboner un bâtiment à la fois, un répertoire de projets bas carbone, un blogue, de la documentation et des communications s'adressant aux professionnels et donneurs d'ouvrage ainsi qu'une base de données pour documenter l'empreinte carbone moyenne des bâtiments

Par cette initiative, Cecobois souhaite transformer les pratiques de construction et de rénovation et favoriser l'utilisation de matériaux de construction écoénergétique et à faible empreinte carbone en réponse à l'intérêt croissant des professionnels pour la réduction des émissions de GES dans le secteur du bâtiment.

« Le bois, matériau durable et renouvelable, est la meilleure solution pour accélérer la décarbonation de la construction au Québec. Maximiser son utilisation permettra non seulement de lutter concrètement contre l'émission de gaz à effet de serre, mais aussi de répondre à un besoin social qu'est celui de construire plus de logements pour répondre aux besoins des québécois », mentionne Jean-Francois Samray, Président-directeur général du Conseil de l'industrie forestière du Québec (CIFQ).

De la vision à l'action : Construire un Québec bas carbone avec le bois

Réunis lors du Forum construction bas carbone et biosourcée, les professionnels et les donneurs d'ouvrages se sont montrés motivés par la mise en oeuvre de cette démarche de décarbonation au Québec. C'est appuyé par un comité aviseurs de professionnels architectes et ingénieurs composé de Guillaume Drouin Chartier (Groupe A/Annexe U), Laurianne Erhel (WSP), Annie Gosselin (Groupe Genius), Guylaine Lafortune (Coarchitecture), Shawn Kennedy (ASPECT Enginiering), Vadim Siegel (ABCP) et Bruno Verge (Boon Architecture) que Cecobois a développé les orientations stratégiques de cette initiative.

À propos de Cecobois

Le Centre d'expertise sur la construction commerciale en bois (Cecobois) est un organisme dont la mission est de supporter et de faciliter l'usage accru du bois en construction multifamiliale et non résidentielle au Québec en offrant des services de soutien technique et des formations continues aux professionnels du bâtiment et en diffusant le savoir-faire en conception en bois.



1 La Politique d'intégration du bois dans la construction vise à augmenter l'utilisation du bois dans la construction en vue de favoriser le développement durable de toutes les régions du Québec et de réduire l'empreinte carbone des bâtiments et, par la même occasion, réduire les émissions de GES du secteur de la construction.

