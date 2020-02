Prix « Coup de cœur JAM » - L'appel de candidatures 2020 est lancé!

MONTRÉAL, le 25 févr. 2020 /CNW Telbec/ - L'Union des municipalités du Québec (UMQ) invite les municipalités de toutes tailles et de toutes les régions à soumettre, d'ici le 17 avril prochain, leur candidature dans le cadre de l'édition 2020 du Prix « Coup de cœur JAM ».

Créé en 2017, le Prix « Coup de Cœur JAM » vise à souligner l'initiative et l'innovation dans le développement des fonctions liées à l'approvisionnement municipal.

Les personnes ou organisations du milieu municipal souhaitant poser leur candidature sont invitées à rédiger une lettre d'une ou deux pages indiquant pourquoi elles devraient mériter cette prestigieuse distinction.

Les candidatures seront évaluées par un jury indépendant et selon les critères suivants :

Impact sur la municipalité ou le domaine municipal;

Caractère innovateur dans la démarche et les résultats;

Caractère créatif dans la démarche et les résultats;

Potentiel de transfert ou d'adaptabilité;

Retombées dans le milieu, optimisation et mobilisation;

Temps et effort nécessaire à la réalisation par rapport à la capacité.

Exemples d'initiatives:

Élaboration d'une stratégie d'approvisionnement innovante;

Créativité, innovation dans la révision du règlement de gestion contractuelle;

Politique d'approvisionnements responsable;

Révision des processus;

Création ou révision de documents d'appels d'offres afin de favoriser la compétition;

Mise en place d'un projet innovant;

Mise en place d'un programme de gestion des stocks.

Le « Coup de cœur JAM » est remis annuellement, au nom de la municipalité, à la date et au lieu où se tient la JAM. La prochaine édition de ce rendez-vous phare - le seul événement au Québec spécifiquement dédié aux gestionnaires, employées et employés occupant des fonctions en approvisionnement et en gestion contractuelle dans le monde municipal - se tiendra le 21 mai prochain au Palais des congrès de Montréal, en marge des Assises 2020 de l'UMQ.

La voix des gouvernements de proximité

Depuis plus de 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Elle mobilise l'expertise municipale, accompagne ses membres dans l'exercice de leurs compétences et valorise la démocratie municipale. Ses membres, qui représentent plus de 85 % de la population et du territoire du Québec, sont regroupés en caucus d'affinité : municipalités locales, municipalités de centralité, cités régionales, grandes villes et municipalités de la Métropole.

