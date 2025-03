OTTAWA, ON, le 3 mars 2025 /CNW/ - Le Prix international du Duc d'Édimbourg - Canada (Prix Canada) est ravi d'annoncer la nomination de Mark Little au poste de directeur général, à compter du 2 mai 2025. Mark succède à Stephen De-Wint, qui quittera ses fonctions après un mandat fructueux marqué par des changements transformateurs au sein de l'organisation.

Dans ce nouveau chapitre passionnant pour Prix Canada, Mark, l'actuel chef des opérations, assumera le rôle de directeur général alors que l'organisation poursuit son expansion et sa croissance stratégique. Le leadership de Mark conduira la prochaine phase de la mission du Prix Canada qui consiste à fournir aux jeunes de tout le Canada les compétences et les expériences essentielles pour vivre dans un monde en constante évolution.

Un leader expérimenté pour l'avenir de Prix Canada

Mark Little apporte avec lui une riche expérience et une passion pour le développement des jeunes. Avec plus de 15 ans à des postes de direction chez Scouts Canada, auxquels s'ajoutent plus de 10 ans de service en tant que chef de groupe à Calgary et à Ottawa, Mark est le candidat idéal pour mener le Prix Canada vers une ère de croissance sans précédent. Sa vaste expérience dans le secteur de l'énergie, combinée à son travail dans le secteur à but non lucratif, lui confère un ensemble de compétences diversifiées et une solide expérience en matière de leadership.

En tant que contributeur important à la création du plan stratégique 2023 de Prix Canada, Mark a déjà joué un rôle essentiel dans l'orientation actuelle de l'organisation. L'engagement de Mark envers l'approche de curriculum complémentaire du Prix et son intégration dans le système éducatif à travers le Canada souligne son profond dévouement au renforcement des compétences et du caractère des jeunes à l'échelle nationale.

« C'est une période passionnante pour faire partie du parcours de croissance stratégique impressionnante et transformatrice du Prix Canada. Au cours des prochaines années, nous nous appuierons sur notre assise solide et bien établie pour atteindre encore plus de communautés. Les jeunes du secondaire et du collège se préparent aujourd'hui à entrer dans l'enseignement supérieur et sur le marché du travail dans un climat de profonds changements économiques, sociaux et technologiques », a déclaré Mark. « Le Prix Canada vise à libérer, catalyser et développer un potentiel infini. Nous sommes parfaitement, voire exceptionnellement, positionnés pour relever les défis actuels en matière d'employabilité, en développant les compétences recherchées pour les emplois de demain ».

Le chemin parcouru de 2018 à aujourd'hui

Le leadership de Stephen De-Wint a été transformateur au cours des sept dernières années. Depuis qu'il a rejoint le Prix Canada en 2018, Stephen a supervisé une réorganisation réussie de l'organisation, alignant sa structure et ses opérations sur les normes mondiales et la plaçant sur une trajectoire de croissance durable. Son travail a jeté les bases de l'expansion du Prix dans les écoles canadiennes, qui sera un axe stratégique essentiel pour l'organisation sous la direction de Mark.

Un avenir prometteur

La transition vers le leadership de Mark survient à un moment passionnant pour le Prix Canada. En décembre 2024, l'organisation a franchi une étape importante avec la signature de ses premières licences avec des commissions scolaires et des ministères de l'éducation pour piloter le Prix en tant que partie intégrante des parcours éducatifs dans certaines régions. Ce projet continuera d'être une priorité pour le Prix Canada au cours des prochaines années, et il est sur le point d'étendre la portée et l'impact du Prix à travers le pays. « Je suis particulièrement fier de notre nouvelle approche du Prix Canada. Ce cadre simplifié nous permet d'atteindre l'ensemble du développement des talents et du parcours de formation, de la 9e année (secondaire 3) au diplôme d'études secondaires, en passant par les métiers, les collèges, les universités et la préparation à la carrière. Je me réjouis de servir le Prix alors que nous relevons le défi d'être la principale accréditation d'éducation et d'apprentissage non formels au Canada », a déclaré Mark.

À propos du Prix Canada :

Le Prix international du Duc d'Édimbourg - Canada (Prix Canada) est l'entité nationale responsable du Prix international du Duc d'Édimbourg, un cadre mondial qui soutient le développement des jeunes menant à une accréditation internationale. Sous la direction de mentors adultes, chaque jeune est encouragé à se mettre au défi, à identifier et à tirer parti de ses centres d'intérêt, de ses capacités et de ses ambitions, puis à se fixer des objectifs personnels dans quatre domaines : développement de compétences, santé physique et mentale, participation communautaire et travail d'équipe. Le Prix est une source de plaisir et de motivation qui permet aux élèves de s'exprimer et de s'engager, et leur donne l'occasion de vivre des expériences qui forgent le caractère, les convictions personnelles et les compétences.

Notre mission est de doter chaque jeune au Canada, quels que soient son milieu et sa situation, des compétences et de l'expérience nécessaires pour réussir dans la vie. Qui que ce soit, d'où qu'il vienne et quelle que soit sa définition de la réussite, le Prix aide les jeunes à acquérir des compétences essentielles qui ne s'acquièrent que par l'expérience. Nous sommes partenaires de la jeunesse au Canada depuis plus de 60 ans, transformant la vie de plus de 500 000 jeunes de tous horizons, cultures et aptitudes. À l'échelle mondiale, le Prix est présent dans plus de 130 pays et compte 1,3 million de participants.

