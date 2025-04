OTTAWA, ON, le 2 avril 2025 /CNW/ - Le Prix international du Duc d'Édimbourg - Canada (Prix Canada) est ravi d'annoncer le lancement réussi de son projet pilote de curriculum complémentaire, un projet de transformation conçu pour offrir à la jeunesse au Canada des possibilités inestimables d'apprentissage par l'expérience. L'approche curriculum complémentaire intègre l'apprentissage scolaire dans les écoles secondaires publiques à des expériences du monde réel en le reliant au cadre du Prix. Cette initiative est rendue possible grâce au généreux soutien de nos partenaires corporatif notamment BMO, notre tout nouveau partenaire dans ce travail essentiel. Leur dévouement au développement de la jeunesse a contribué à donner vie à ce projet visionnaire, et nous leur sommes profondément reconnaissants de leur engagement sans faille.

Ces partenariats représentent un puissant alignement entre le secteur privé et l'éducation, amplifiant la mission du Prix Canada de responsabiliser les jeunes par le développement de compétences essentielles. Le projet pilote de curriculum complémentaire vise à combler le fossé entre l'éducation formelle et l'apprentissage dans le monde réel, en veillant à ce que les jeunes acquièrent les compétences et les expériences dont ils ont besoin pour s'épanouir dans un monde en évolution rapide.

Une puissante synergie pour un impact national

Dans le cadre de cette initiative, Prix Canada s'associe au Greater Essex County District School Board (GECDSB) en Ontario pour proposer un modèle de développement personnel global et centré sur les jeunes. Le projet pilote soutien les élèves à obtenir leur diplôme de Majeure Haute Spécialisation (MHS), un programme qui leur permet d'obtenir leur diplôme d'études secondaires de l'Ontario (DESO) tout en se concentrant sur un secteur économique spécifique. La MHS est accessible aux élèves de tous les parcours : apprentissage, milieu de travail, collège ou université. Prix Canada travaillera avec l'industrie et les éducateurs pour personnaliser l'apprentissage des élèves, valider leurs intérêts et célébrer les parcours qu'ils ont choisis. Cette collaboration jette les fondations d'une expansion future, des discussions étant en cours pour étendre l'initiative à d'autres provinces.

« Nous nous sommes adaptés à un monde de volatilité et d'incertitude, mais aujourd'hui, peut-être plus que jamais, les jeunes se préparent à entrer dans l'enseignement supérieur et sur le marché du travail dans un climat de profonds changements économiques, sociaux et technologiques », a déclaré Mark Little, nouveau DG de Prix Canada. « La méthode du Prix Canada consiste à débloquer, à permettre et à développer un parcours vers le potentiel pour les jeunes. En travaillant avec l'industrie et des éducateurs, nous sommes parfaitement, voire uniquement, positionnés pour relever les défis actuels en matière d'employabilité, en développant les compétences en demande pour les emplois de demain. »

Le projet pilote de curriculum complémentaire s'appuie sur la philosophie de la méthode du Prix Canada, un cadre qui favorise le développement holistique grâce à un mélange d'apprentissage éducatif, par l'expérience et communautaire. Avec le soutien de ces partenariat corporatif visionnaires, cette initiative est en passe d'avoir un impact durable sur les jeunes à travers le pays, en leur offrant des opportunités de se développer, de diriger et de se préparer aux défis de l'âge adulte.

Voix de l'impact

« BMO s'engage à respecter sa raison d'être, qui est de faire une différence dans les affaires et dans la vie, et nous sommes fiers d'être un partenaire de l'éducation dans les communautés partout au Canada », a déclaré Helen Seibel, directrice des dons communautaire et des employés de l'Amérique du Nord chez BMO. « En investissant dans la prochaine génération, nous aidons à façonner les trajectoires académiques et les carrières futures et nous favorisons le progrès pour des économies prospères et des communautés plus fortes. »

Vicki Houston, directrice de l'éducation du Greater Essex County District School Board, a précédemment appuyé la valeur de l'initiative en déclarant : « Imaginez que vous puissiez obtenir une accréditation reconnue dans le monde entier tout en participant à des activités que vous aimez. Ce cadre permet aux élèves de se fixer des objectifs personnels, d'obtenir des certifications MHS supplémentaires et d'aligner leur apprentissage sur des expériences du monde réel. En soutenant l'engagement du GECDSB à former des apprenants confiants, cette initiative aura un impact durable sur la carrière et la vie des élèves. »

Il faut de nombreux partenaires pour développer une initiative aussi solide et pour avoir un impact national réel et durable. BMO fait partie de nos partenaires corporatifs qui croient fermement en la résilience des jeunes et en l'importance de leur donner les moyens d'agir. Leur soutien à des initiatives d'apprentissage par l'expérience comme celle-ci démontre leur engagement à mieux préparer les jeunes à leur future carrière.

Alors que Prix Canada continue d'étendre la portée de son projet pilote d'approche curriculum complémentaire, il invite d'autres organisations et établissements d'enseignement à s'associer stratégiquement pour façonner un avenir meilleur pour les jeunes de tout le Canada. Ensemble, nous pouvons faire en sorte que chaque jeune ait la possibilité de découvrir son plein potentiel et de devenir un citoyen actif et engagé.

Joignez-vous à nous pour faire la différence

Prix Canada exprime sa profonde gratitude à tous ses précieux partenaires pour leur leadership et leur engagement en faveur de l'autonomisation des jeunes. Ensemble, nous améliorons la vie de la jeunesse au Canada, en veillant à ce qu'elle soit équipée pour réussir son avenir personnel et professionnel.

À propos du Prix Canada :

Le Prix international du Duc d'Édimbourg - Canada (Prix Canada) est l'entité nationale responsable du Prix international du Duc d'Édimbourg, un cadre mondial qui soutient le développement des jeunes menant à une accréditation internationale. Sous la direction de mentors adultes, chaque jeune est encouragé à se mettre au défi, à identifier et à tirer parti de ses centres d'intérêt, de ses capacités et de ses ambitions, puis à se fixer des objectifs personnels dans quatre domaines : développement de compétences, santé physique et mentale, participation communautaire et travail d'équipe. Le Prix est une source de plaisir et de motivation qui permet aux élèves de s'exprimer et de s'engager, et leur donne l'occasion de vivre des expériences qui forgent le caractère, les convictions personnelles et les compétences.

Notre mission est de doter chaque jeune au Canada, quels que soient son milieu et sa situation, des compétences et de l'expérience nécessaires pour réussir dans la vie. Qui que ce soit, d'où qu'il vienne et quelle que soit sa définition de la réussite, le Prix aide les jeunes à acquérir des compétences essentielles qui ne s'acquièrent que par l'expérience. Nous sommes partenaires de la jeunesse au Canada depuis plus de 60 ans, transformant la vie de plus de 500 000 jeunes de tous horizons, cultures et aptitudes. À l'échelle mondiale, le Prix est présent dans plus de 130 pays et compte 1,3 million de participants.

