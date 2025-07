CHARLOTTETOWN, PE et TORONTO, le 10 juill. 2025 /CNW/ - Dans le cadre de sa visite au Canada, Son Altesse Royale le duc d'Édimbourg, a participé à deux événements importants sur l'éducation organisés par Prix Canada, soulignant ainsi son engagement continu envers le développement des jeunes et l'apprentissage expérimental.

En sa qualité de président de la Fondation du Prix international du Duc d'Édimbourg, le duc s'est joint à des leaders en éducation et à des partenaires communautaires lors du Forum sur l'éducation dans les provinces atlantiques à Charlottetown et du rassemblement sur le leadership en éducation de l'Ontario à Toronto. L'honorable Edith Dumont, lieutenante-gouverneure de l'Ontario, a également assisté à l'événement ontarien, apportant son soutien distingué à l'engagement de la province envers le développement des jeunes. Leur présence a donné une visibilité mondiale et provinciale à un effort national croissant visant à intégrer le Prix dans les systèmes d'éducation publique grâce à une approche stratégique de curriculum complémentaire.

« Ces partenariats sont au cœur de notre stratégie », a déclaré Amy Langhorne, présidente de Prix Canada. « Partout au pays, les leaders en éducation adhèrent à une vision commune de la réussite des élèves, une vision qui va au-delà des résultats scolaires pour inclure les objectifs, l'employabilité et le bien-être. Leur engagement fait entrer le Prix dans les écoles non pas comme un supplément, mais comme un élément essentiel. »

Un changement stratégique dans l'éducation

L'approche curriculum complémentaire représente une évolution délibérée dans la manière dont le Prix est décerné au Canada, passant de modèles parascolaires indépendants à un cadre évolutif et inclusif intégré à l'éducation publique. Ce changement s'aligne sur les objectifs provinciaux en matière de bien-être des élèves, de préparation à la carrière, d'équité et de développement global des élèves.

Lors de ces deux événements, les leaders en éducation ont expliqué comment le Prix est utilisé pour :

Soutenir les programmes de spécialisation d'enseignement secondaire (SHSM) et les parcours menant à des métiers spécialisés

Améliorer la réflexion, l'établissement d'objectifs et la résilience des élèves

Élargir l'accès aux communautés défavorisées, multilingues et méritant l'équité

Bâtir des ponts entre l'enseignement secondaire et postsecondaire

Île-du-Prince-Édouard - Forum sur l'éducation dans le Canada atlantique :

À l'Île-du-Prince-Édouard, le Forum sur l'éducation dans les provinces atlantiques a réuni des hauts fonctionnaires et des leaders en éducation de toute la région pour un dialogue axé sur les solutions visant à faire progresser le développement des jeunes grâce à l'éducation publique. Conçu comme une conversation à la croisée de la vision et de l'action, le forum a exploré comment l'approche curriculum complémentaire du Prix peut aider à redéfinir la réussite des élèves, en mettant l'accent non seulement sur ce qu'ils savent, mais aussi sur ce qu'ils deviennent. Les participants ont souligné l'importance d'aligner le Prix sur les priorités régionales telles que l'équité, le bien-être des élèves et la préparation à la vie.

Parmi les faits saillants, mentionnons:

Une table ronde sur le thème « Débloquer l'accès et faire progresser l'équité », qui a mis l'accent sur le rôle du Prix dans le soutien aux apprenants défavorisés et multilingues.

Une présentation du projet pilote provincial de Terre-Neuve-et- Labrador , notamment son utilisation dans l'orientation professionnelle, le programme fonctionnel et les portfolios pour les élèves sourds et malentendants.

, notamment son utilisation dans l'orientation professionnelle, le programme fonctionnel et les portfolios pour les élèves sourds et malentendants. Un engagement provincial fort en faveur de l'intégration du Prix dans les cadres existants, non pas comme un ajout, mais comme une structure flexible pour soutenir le développement global des élèves.

Remise d'un certificat de partenariat opérationnel en éducation au gouvernement de Terre-Neuve-et- Labrador , en reconnaissance de son leadership et de son engagement envers l'approche curriculum complémentaire.

Ontario - Rassemblement sur le leadership en éducation :

En Ontario, le rassemblement sur le leadership en éducation a souligné l'élan croissant de la province pour transformer la façon dont la réussite des élèves est définie et soutenue. L'événement a réuni des leaders clés du domaine de l'éducation afin de réfléchir à l'harmonisation du Prix avec les priorités de l'Ontario en matière d'éducation, notamment la santé mentale, l'équité et la préparation à la carrière. Le ton était à la collaboration et à la détermination, les dirigeants des conseils scolaires ayant fait part des résultats actuels et des aspirations futures en matière d'intégration du Prix dans l'éducation publique.

Voici les faits saillants :

Le Greater Essex County District School Board a réaffirmé son leadership en tant que premier partenaire opérationnel provincial en matière d'éducation.

Le Conseil scolaire du district de Peel explore un partenariat axé sur les apprenants multilingues et l'équité.

scolaire du district de Peel explore un partenariat axé sur les apprenants multilingues et l'équité. Le Fanshawe College a été accueilli comme premier partenaire opérationnel en éducation postsecondaire, lançant le Prix dans le cadre de son programme « Women in Skilled Trades » (Les femmes dans les métiers spécialisés).

Le Conseil scolaire catholique de Halton explore la possibilité de lancer un projet pilote cet automne, et des discussions sont en cours.

« Lorsque j'étais au secondaire, j'étais attirée par les expériences en dehors de la salle de classe. Elles m'ont aidée à me trouver, à développer ma résilience et m'ont donné la confiance nécessaire pour jouer un rôle de leader sur la scène mondiale », a déclaré Andrea Chakma, médaillée du prix d'Or au Canada et représentante internationale des jeunes pour la région des Amériques. « C'est pourquoi je suis enthousiasmée par l'approche curriculum complémentaire, qui fait entrer le Prix dans les écoles et fait de l'apprentissage expérimental un droit et non un privilège. »

Une vision nationale, appuyée par des résultats

Selon le rapport d'impact 2024 de Prix Canada, plus de 11 000 jeunes de partout au Canada ont participé au Prix l'année dernière, avec le soutien de plus de 1 400 mentors adultes. Avec l'objectif d'atteindre plus de 12 000 participants en 2025 et de se développer grâce à de nouveaux partenariats éducatifs, la dynamique est claire.

« Il est incroyablement stimulant d'imaginer les milliers de jeunes qui bénéficieront de l'adoption du Prix par les autorités provinciales en matière d'éducation et les conseils scolaires », a déclaré le Dr Mark Little, directeur général du Prix Canada. Dans le monde d'aujourd'hui, il est de plus en plus difficile pour les jeunes de surmonter les obstacles à l'emploi ou à l'accès aux études postsecondaires. En adoptant le Prix comme outil pour soutenir « l'élève dans son ensemble », les conseils scolaires affirment l'importance d'une éducation holistique, qui développe les compétences, la résilience et favorise le bien-être physique et mental. »

À propos du Prix Canada :

Le Prix international du Duc d'Édimbourg - Canada (Prix Canada) est l'entité nationale responsable du Prix international du Duc d'Édimbourg, un cadre mondial qui soutient le développement des jeunes menant à une accréditation internationale. Sous la direction de mentors adultes, chaque jeune est encouragé à se mettre au défi, à identifier et à tirer parti de ses centres d'intérêt, de ses capacités et de ses ambitions, puis à se fixer des objectifs personnels dans quatre domaines : développement de compétences, santé physique et mentale, participation communautaire et travail d'équipe. Le Prix est une source de plaisir et de motivation qui permet aux élèves de s'exprimer et de s'engager, et leur donne l'occasion de vivre des expériences qui forgent le caractère, les convictions personnelles et les compétences.

Notre mission est de doter chaque jeune au Canada, quels que soient son milieu et sa situation, des compétences et de l'expérience nécessaires pour réussir dans la vie. Qui que ce soit, d'où qu'il vienne et quelle que soit sa définition de la réussite, le Prix aide les jeunes à acquérir des compétences essentielles qui ne s'acquièrent que par l'expérience. Nous sommes partenaires de la jeunesse au Canada depuis plus de 60 ans, transformant la vie de plus de 500 000 jeunes de tous horizons, cultures et aptitudes. À l'échelle mondiale, le Prix est présent dans plus de 130 pays et compte 1,3 million de participants.

