TORONTO, le 30 oct. 2024 /CNW/ - Stephanie Wallcraft est la journaliste automobile canadienne de l'année de l'AJAC. Stephanie a reçu son prix en personne au Hockley Valley Resort à Mono, Ontario, le mardi 29 octobre 2024. Stephanie fait partie du groupe des meilleurs journalistes automobiles du Canada qui ont été récompensés pour leurs réalisations dans 12 catégories lors de la 41e édition des prix du Journalisme automobile canadien de l'Association des journalistes automobiles du Canada (AJAC).

"Range Rover est fier de s'associer à l'Association des journalistes automobiles du Canada pour cultiver et reconnaître le journalisme automobile independent a déclaré Taylor Hoel, directeur du marketing et des relations publiques. L'année 2024 marque le 40e anniversaire du parrainage par Range Rover du prix du Journaliste de l'année de l'AJAC, qui récompense le summum de l'excellence journalistique pour tous les types de reportage. Nous félicitons la finaliste de cette année, Jodi Lai, et la gagnante, Stephanie Wallcraft, pour leur incroyable influence sur le journalisme canadien.

« Nos membres rehaussent continuellement la barre pour raconter des histoires et partager des expériences, et l'année 2024 n'a pas fait exception. Les prix de journalisme de l'AJAC nous donnent l'occasion de reconnaître nos membres et de présenter le meilleur du journalisme automobile canadien. Félicitations à chacun de nos gagnants et gagnantes, et merci à tous les journalistes qui ont soumis leur travail ainsi qu'à tous nos partenaires qui rendent cette cérémonie possibles chaque année », a déclaré Evan Williams, président de l'AJAC.

Voici la liste complète des prix et des lauréats de la 41e édition des prix du journalisme canadien de l'AJAC :

Journaliste de l'année de l'AJAC présenté par Jaguar Land Rover Canada

Gagnante : Stephanie Wallcraft



https://driving.ca/features/shopping-advice/paid-subscriptions-car-save-life

https://driving.ca/car-culture/people/vernon-smith-antique-car-museum-swift-current-newfoundland-classic-collection-canada

Finaliste : Jodi Lai

https://www.autotrader.ca/editorial/20240216/land-rover-defender-to-help-save-hundreds-of-lives-says-b-c-s-honour-house-society/

Prix de la rédaction automobile décerné par Wakefield Castrol

Sujets techniques

Gagnante : Stephanie Wallcraft

https://driving.ca/features/shopping-advice/paid-subscriptions-car-save-life

Finaliste : Jil McIntosh

https://driving.ca/column/how-it-works/warranty-comprehensive-powertrain-dealership-repairs

Essais routiers

Gagnant : Mike Schlee

https://www.autoguide.com/auto/manufacturers/porsche/2024-porsche-911-dakar-review-the-everything-porsche-gets-attention-44608087

Finaliste : David Chao

https://www.youtube.com/watch?v=lQOGdl9WR04

Prix de la rédaction d'articles de fond présenté par Subaru Canada

Gagnant : Mark Toljagic

https://www.thestar.com/life/autos/mate-rimacs-electric-journey-from-science-contest-in-high-school-to-head-of-car-company/article_2841856e-d5b4-11ee-9a82-6f6970afc664.html

Finaliste : Stephanie Wallcraft

https://driving.ca/car-culture/people/vernon-smith-antique-car-museum-swift-current-newfoundland-classic-collection-canada

Prix du journalisme d'aventure et de tourisme présenté par Mitsubishi Motors Canada

Gagnante : Jil McIntosh

https://driving.ca/reviews/road-trip/total-eclipse-2024-mitsubishi-eclipse-cross

Finaliste: Matthew Guy

https://driving.ca/reviews/road-trip/2024-chevrolet-silverado-pickup-truck-road-trip-newfoundland-review

Prix du journalisme automobile d'affaires décerné par Kal Tire

Gagnante : Stephanie Wallcraft

https://driving.ca/features/shopping-advice/paid-subscriptions-car-save-life

Finaliste : Nadine Filion

https://driving.ca/features/shopping-advice/quebec-lemon-law-canada-first-consumer-protection

Prix de la diversité, de l'équité et de l'inclusion présenté par Genesis Motors Canada

Gagnante : Jodi Lai

https://www.autotrader.ca/editorial/20240216/land-rover-defender-to-help-save-hundreds-of-lives-says-b-c-s-honour-house-society/

Finaliste : Perry Lefko

https://canadianautodealer.ca/2023/09/ford-of-canada-president-beverly-goodman-offes-career-advice-at-empowering-auto-conference/

Prix du journalisme environnemental décerné par Hyundai Canada

Gagnant : Brian Early

https://www.thestar.com/autos/what-exactly-is-ev-range-how-is-range-calculated-what-can-affect-it/article_603ce144-fbba-5499-83db-318f17d9e960.html

Finaliste : Evan Williams

https://www.autoguide.com/auto/tires/tire-reviews-tires/round-and-green-testing-michelin-s-42-sustainable-materials-tire-44610082

Prix de la photographie présenté par Mazda Canada

Gagnant, photo publiée : Kyle Patrick

https://www.autoguide.com/auto/manufacturers/toyota/one-year-later-the-toyota-gr-corolla-still-lives-up-to-the-hype-44607616

Finaliste, photo publiée: Peter Bleakney

https://www.autotrader.ca/editorial/20240410/2025-porsche-taycan-turbo-gt-first-drive-review/

Gagnante, photo non publiée : Elle Alder

Finaliste, photo non publiée : Jeff Wilson

Prix du journalisme en sécurité routière présenté par Volvo Car Canada

Gagnante : Isabelle Havasy

https://annuelauto.ca/les-femmes-dans-langle-mort-de-la-securite-automobile/

Finaliste: Stephanie Wallcraft

https://driving.ca/features/shopping-advice/paid-subscriptions-car-save-life

Prix du journalisme vidéo présenté par Toyota Canada

Gagnante : Jodi Lai

https://www.autotrader.ca/editorial/20240716/this-vintage-porsche-is-imperfect-and-we-need-more-of-that/

Finaliste : Stephen Elmer

https://www.youtube.com/watch?v=ghn0zQ2NDus

Prix Tony Sloga en reconnaissance d'un soutien constant et remarquable aux objectifs du journalisme automobile au Canada

Récipiendaire : Stephen Beatty, vice-président et secrétaire général, Toyota Canada Inc.

Prix de l'AJAC pour une carrière exceptionnelle

Brad et Isabel Diamond

Denis Duquet

Harry Pegg

Charles Renny

À propos de l'Association des journalistes automobiles du Canada (AJAC)

L'Association des journalistes automobiles du Canada (AJAC) est une association de journalistes professionnels, d'écrivains, de photographes, de vidéographes et de membres corporatifs qui se consacrent à l'automobile et à l'industrie automobile canadienne. Collectivement, ses principaux objectifs sont de promouvoir, d'encourager, de soutenir et de faciliter le professionnalisme dans le journalisme automobile canadien et d'assurer une couverture factuelle et éthique de l'automobile et des questions liées à l'automobile pour les consommateurs canadiens. Ces objectifs sont atteints grâce au travail de ses membres et aux événements annuels d'essai et d'évaluation des véhicules organisés par l'AJAC, à savoir les prix de la Voiture canadienne de l'année (CCOTY), les prix de l'innovation et l'EcoRun.

