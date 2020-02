Prix À part entière 2020 - Lancement de l'appel de candidatures

DRUMMONDVILLE, QC, le 4 févr. 2020 /CNW Telbec/ - L'Office des personnes handicapées du Québec lance aujourd'hui la septième édition du Prix À part entière. Les personnes et organisations intéressées à soumettre une candidature sont invitées à le faire d'ici le 24 avril prochain.

Le Prix À part entière vise à rendre hommage aux personnes et aux organisations qui contribuent à accroître la participation sociale des personnes handicapées. Pour une cinquième édition de suite, l'Office est heureux de pouvoir compter sur la collaboration de l'auteur et producteur monsieur Stéphane Laporte, à titre de porte-parole.

Cette année, une nouvelle catégorie viendra souligner les initiatives d'entreprises inclusives qui favorisent l'intégration et le maintien en emploi de personnes handicapées.

Le Prix À part entière récompensera ainsi une lauréate ou un lauréat dans chacune des cinq catégories suivantes :

Individus;

Organismes à but non lucratif;

Municipalités, MRC et autres communautés;

Établissements d'enseignement soutenant la réussite éducative;

Entreprises soutenant l'intégration et le maintien en emploi de personnes handicapées.

Un total de 35 000 $ sera remis en bourses aux lauréates et aux lauréats du Prix À part entière. Ceux-ci seront dévoilés à l'automne 2020, dans le cadre d'une cérémonie de remise qui aura lieu à l'hôtel du Parlement, à Québec.

Citations :

« Il importe de reconnaître les personnes et les organisations qui œuvrent, quotidiennement, à faire du Québec une société plus inclusive. Faites connaître vos réalisations ou celles d'une personne ou d'une organisation de votre milieu. En donnant de la visibilité aux actions qui contribuent à réduire les obstacles à la participation sociale des personnes handicapées, vous inspirerez et encouragerez d'autres initiatives qui feront en sorte de bâtir une société plus inclusive. »

Martin Trépanier, président du conseil d'administration. Office des personnes handicapées du Québec.

« Je suis fier d'être, pour une cinquième édition, le porte-parole du Prix À part entière. Les artistes et les sportifs ont leur lot de récompenses, merci à l'Office de permettre aux citoyennes et citoyens engagés d'avoir les leurs. »

Stéphane Laporte, porte-parole du Prix À part entière

Faits saillants :

Le Prix À part entière, remis tous les deux ans, vise à rendre hommage aux personnes et aux organisations qui contribuent à accroître la participation sociale des personnes handicapées.

Pour connaître les conditions d'admissibilité ou pour déposer une candidature en ligne, consultez le site Web de l'Office.

La cérémonie de remise du Prix aura lieu à l'automne 2020, à l'hôtel du Parlement de Québec. En tout, 35 000 $ seront remis en bourses.

Ce communiqué est disponible en médias adaptés sur demande. Pour l'obtenir, composez le 1 800 567-1465 ou, si vous utilisez un téléscripteur, le 1 800 567-1477. Pour faire une demande par courriel, écrivez à [email protected].

