TORONTO, le 20 mars 2026 /CNW/ - Privabanque CIBC a été couronnée meilleure banque privée au Canada en 2026 par Euromoney.

Les prix Private Banking d'Euromoney sont le principal programme au monde de reconnaissance d'excellence en matière de services bancaires privés et de gestion des avoirs.

« Notre équipe de Privabanque à l'échelle du Canada se consacre à aider nos clients à réaliser leurs ambitions chaque jour, en leur offrant des conseils personnalisés en matière de liquidités et en mettant l'accent sur leurs objectifs à long terme », a déclaré Jonathan Hass, directeur général et chef, Privabanque CIBC. « Nous offrons à nos clients une expérience hautement connectée et personnalisée grâce à un vaste réseau de spécialistes et à une gamme complète de solutions couvrant la gestion de patrimoine, les services bancaires commerciaux et les marchés des capitaux à l'échelle de l'Amérique du Nord. »

Voici d'autres prix Private Banking d'Euromoney décernés à Privabanque CIBC en 2026 :

Meilleure équipe au Canada pour le service à la clientèle

Meilleure équipe au Canada pour la clientèle à valeur nette très élevée

« Nous avons investi dans la croissance de nos activités de Privabanque au cours des dernières années et nous sommes très heureux de l'élan que nous avons pris pour créer de nouvelles relations et approfondir celles que nous avons déjà », a ajouté M. Hass. « Nous sommes hautement connectés à l'échelle de notre banque pour placer les besoins de nos clients au cœur de nos actions, et nous sommes reconnaissants de cette reconnaissance externe qui trouve écho auprès de la clientèle et dans l'ensemble du marché. »

Ce prix marque la troisième reconnaissance de la Banque CIBC au cours de la dernière année en tant que meilleure banque privée au Canada, ayant été reconnue auparavant par Global Finance et Global Banking & Finance Review.

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une importante institution financière nord-américaine qui compte 15 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et Gestion des avoirs et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan et de ses emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués de presse et renseignements au sujet de la Banque CIBC au www.cibc.com/fr/about-cibc/media-centre/.

SOURCE CIBC

Renseignements additionnels : Alexa Xuereb, Affaires publiques, Banque CIBC, [email protected] ou 416 784-7909