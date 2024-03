Prisme + ADHOC inc. + GBI Experts-Conseils inc. remportent le concours d'architecture pluridisciplinaire pour l'agrandissement et la rénovation du centre Gadbois

MONTRÉAL, le 13 mars 2024 /CNW/ - La Ville de Montréal est ravie d'annoncer que Prisme + ADHOC inc. + GBI Experts-Conseils inc. ont été désignés lauréats du concours d'architecture pluridisciplinaire pour l'agrandissement et la rénovation du centre Gadbois, un bâtiment d'intérêt patrimonial situé dans l'arrondissement du Sud-Ouest.

L'un des plus importants centres sportifs de Montréal, le centre Gadbois est un pilier de la communauté et sa réhabilitation ne se limite pas à la modernisation d'un complexe sportif. Elle représente également une occasion de revitaliser le tissu urbain et communautaire environnant, tout en offrant des installations sportives et récréatives de qualité à la population du secteur. Le projet vise à préserver une partie des installations existantes, à rétablir la fonctionnalité de la piscine et à améliorer l'offre globale de services sportifs afin de mieux répondre aux besoins des citoyennes et des citoyens.

Le concept lauréat

Après une évaluation minutieuse des 29 candidatures, le jury a unanimement recommandé le projet de l'équipe Prisme + ADHOC inc. + GBI Experts-Conseils inc. pour son excellence et sa pertinence. Le contrat de services professionnels à octroyer au conseil municipal, d'une valeur de 6,9 M$, inclut les honoraires de la prestation de la deuxième étape du concours, de la conception, ainsi que ceux des services durant la construction. Le concept sélectionné met de l'avant la préservation et la valorisation de l'existant, réduisant ainsi les déchets liés à une démolition inutile selon deux grands objectifs clairs :

1. L'architecture circulaire : démolir le moins possible et revaloriser l'existant afin de diminuer les risques et les déchets, tout en optimisant au maximum la nouvelle construction ;

2. Le sentiment d'appartenance : offrir une architecture intégrée comportant plus d'espaces communautaires complémentaires autour des grands plateaux sportifs afin de bonifier le sentiment d'appartenance et répondre aux besoins présents et futurs du projet.

La résultante est un projet qui se projette dans le temps avec une nouvelle construction exemplaire en matière d'écoresponsabilité, au cœur de la transition écologique, sociale et communautaire.

« Le choix de préserver et de valoriser l'existant reflète l'engagement de la Ville envers une conception écologiquement responsable, tout en offrant des espaces innovants et inclusifs pour la communauté. Le projet du centre Gadbois s'inscrit dans une vision plus large de revitalisation urbaine, favorisant la mobilité douce, la création d'espaces publics et le renforcement du lien social, tout en faisant la promotion d'un mode de vie sain et respectueux de l'environnement », a déclaré Émilie Thuillier, responsable des infrastructures, des immeubles et du maintien des actifs au comité exécutif de la Ville de Montréal.

« Le centre Gadbois est un lieu très apprécié de la communauté. Des milliers de jeunes et de moins jeunes le fréquentent tous les jours. Et on le sait, une société qui a accès à des infrastructures sportives de qualité est une société en santé. La revitalisation du centre Gadbois permettra de mettre à jour ces installations essentielles pour le grand Sud-Ouest », a exprimé Caroline Bourgeois, vice-présidente du comité exécutif, responsable des sports, d'Espace pour la vie, de la langue française et de l'Est de Montréal.

« La réhabilitation du centre Gadbois n'est pas seulement la mise aux normes et au goût du jour d'un complexe sportif dans le Sud-Ouest, c'est aussi l'occasion de réimaginer et de réactiver une nouvelle urbanité, de requalifier le contexte communautaire et urbain immédiat et de redonner un équipement récréatif et communautaire à la population du secteur. Nous sommes impatients de voir ce projet prendre forme et de continuer à travailler pour offrir à nos citoyennes et citoyens des espaces de vie dynamiques et durables », a soutenu Benoit Dorais, maire de l'arrondissement du Sud-Ouest et vice-président du comité exécutif de la Ville de Montréal.

À propos du centre Gadbois

Desservant la population du Sud-Ouest, le centre Gadbois accueille une quinzaine d'associations et de clubs sportifs offrant à la population la possibilité de pratiquer une multitude d'activités sportives et récréatives, en plus d'être le lieu de rassemblement de nombreux organismes partenaires. Il constitue un point névralgique de la vie communautaire dans le secteur. Le centre Gadbois accueille de nombreux organismes partenaires et constitue un point névralgique de la vie communautaire dans le secteur.

