« Je rêve d'aller aux Jeux paralympiques depuis que j'ai dix ans et avoir l'honneur de porter le drapeau dépasse mes rêves les plus fous, confie la judoka de 35 ans. Pour moi, ça représente l'unité dans la diversité, la force et la résilience, mais aussi un espoir de quelque chose d'encore plus grand. J'espère que les enfants avec un handicap y verront une source d'inspiration pour rêver toujours plus grand, ne pas écouter quand on leur dit non, et faire équipe avec ceux qui croient en eux. »

Originaire de Sarnia, Priscilla Gagné habite aujourd'hui à Montréal. Laurie Wiltshire, sa partenaire d'entraînement, l'assistera dans ses fonctions de porte-drapeau.

Elle prendra place sur le tapis à Tokyo le 27 août pour le début des épreuves de parajudo, un sport pour les athlètes avec une déficience visuelle. Il s'agit de sa première compétition depuis presque deux ans. Lors des dernières compétitions auxquelles elle a participé, en janvier et en février 2020, elle a décroché la médaille d'or des championnats panaméricains, et la médaille de bronze de l'Open d'Allemagne. L'an dernier, elle était en convalescence à la suite d'une intervention chirurgicale à la hanche, et elle a continué à s'entraîner malgré la possibilité restreinte de se mesurer à des adversaires.

« Toutes mes félicitations à Priscilla pour avoir été nommée porte-drapeau du Canada pour la cérémonie d'ouverture, dit Stephanie Dixon, chef de mission de l'équipe paralympique canadienne de Tokyo 2020. Sa passion et son excellence sur le tapis et à l'extérieur sont immenses et c'est un honneur amplement mérité. Elle sera une ambassadrice extraordinaire pour le Canada, et je sais que toute l'équipe est fière qu'elle ouvre la marche à la cérémonie d'ouverture, »

Le public canadien d'un océan à l'autre aura la possibilité de regarder la cérémonie d'ouverture en direct le 24 août sur les ondes de CBC/Radio-Canada à 7 h heure de l'Est / 4 h heure du Pacifique. Il y aura une rediffusion dans la soirée.

Les Jeux paralympiques de Tokyo 2020 se déroulent du 24 août au 5 septembre 2021. Le Canada sera représenté par 128 athlètes en compétition dans 18 sports.

